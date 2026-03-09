Preşedintele american Donald Trump anunţă luni, pe platforma sa, Truth Social, că Australiei va acorda azil unor jucătoare ale echipei iraniene de fotbal, care au refuzat să cânte imnul iranian înaintea unui meci din Cupa Asiei, relatează AFP.

”Tocmai am discutat cu premierul australian Anthony Albanese”, a scris preşedintele american.

El i-a cerut anterior Canberrei să le acorde azil acestor sportive.

”Ele vor fi foarte sigur ucise”, a avertizat el. Australia ”face o greşeală umanitară teribilă”, a adăugat el reţeaua sa Truth Social

”Statele Unite le vor primi dacă voi nu o faceţi”, scrie el, adresându-se premierului australian Anthony Albanese.

Australienii ”se ocupă deja de cinci dintre ele şi vor urma restul”, scrie Trump.

”Unele au totuşi sentimentul că trebuie să se întoarcă (în Iran), pentru că le este frică de siguranţa familiilor lor”, adaugă el.

Anthony Albanese ”face o treabă bună în această situaţie destul de delicată”, apreciază Donald Trump.

news.ro