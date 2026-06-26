FIFA a spus NU: solicitarea Franței pentru meciul cu Norvegia, refuzată

FIFA a spus NU: solicitarea Franței pentru meciul cu Norvegia, refuzată CM 2026
SPORT.RO
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Franța și Norvegia se vor înfrunta în derby-ul grupei I de la Cupa Mondială, de la ora 22:00.

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FIFAFrantaNorvegia
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Cu două victorii clare în primele meciuri, 3-1 contra Senegalului și 3-0 împotriva Irakului, Franța are nevoie de cel puțin o remiză contra Norvegiei pentru a-și asigura primul loc în grupa I. Nordicii au ales să își odihnească aproape toți titularii obișnuiți la această partidă, inclusiv Martin Odegaard și Erling Haaland fiind pe bancă.

FIFA nu a acceptat solicitarea Franței pentru meciul cu Norvegia

La partida din această seară, Didier Deschamps nu va sta pe bancă. Mama selecționerului Franței a decedat în această săptămână, iar antrenorul a plecat de urgență în țara natală.

În semn de omagiu, Federația Franceză a solicitat FIFA ca jucătorii să poată purta banderole negre la meciul cu Norvegia. Cererea a fost însă respinsă de forul mondial, scrie L'Equipe.

În schimb, FIFA a anunțat că va fi ținut un moment de reculegere în memoria victimelor cutremurelor din Venezuela.

În locul lui Didier Deschamps, secundul Guy Stephan va conduce naționala Franței la meciul cu Norvegia. Selecționerul este așteptat să revină vineri în cantonamentul din Boston.

Norvegia - Franța, de la 22:00

Echipele de start:

  • Norvegia: Selvik - Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan - Thorstvedt, Berg - Bobb, Aasgard, Schjelderup - Larsen
  • Rezerve: Nyland, Tangvik - Ajer, Berge, Haaland, Hauge, Heggem, Langas, Nusa, Odegaard, Pedersen, Ryerson, Sorloth, Thorsby, Wolfe
  • Selecționer: Stale Solbakken
  • Franța: Maignan - Kounde, Upamecano, Lacroix, T. Hernandez - Tchouameni, Kone - Dembele, Olise, Doue - Mbappe
  • Rezerve: Samba, Risser - Akliouche, Barcola, Cherki, Digne, Gusto, L. Hernandez, Kante, Konate, Mateta, Rabiot, Saliba, Thuram, Zaire-Emery
  • Selecționer: Didier Deschamps
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