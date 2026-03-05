Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în derby-ul basc cu Athletic Bilbao, miercuri seara, în manşa secundă a semifinalelor acestei competiţii.

Real Sociedad - Athletic Bilbao, din nou 1-0: Mikel Oyarzabal, cine altul?

Gazdele, antrenate din luna decembrie de americanul Pellegrino Matarazzo, au marcat unicul gol al întâlnirii prin Mikel Oyarzabal, care a transformat un penalty în finalul întâlnirii de la San Sebastian (87).

În meciul tur, disputat la Bilbao, Real Sociedad reuşise să se impună cu acelaşi scor.