Știm ultimul act din Copa del Rey.

Real Sociedad s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în derby-ul basc cu Athletic Bilbao, miercuri seara, în manşa secundă a semifinalelor acestei competiţii.

Real Sociedad - Athletic Bilbao, din nou 1-0: Mikel Oyarzabal, cine altul?

Gazdele, antrenate din luna decembrie de americanul Pellegrino Matarazzo, au marcat unicul gol al întâlnirii prin Mikel Oyarzabal, care a transformat un penalty în finalul întâlnirii de la San Sebastian (87).

În meciul tur, disputat la Bilbao, Real Sociedad reuşise să se impună cu acelaşi scor.

Atletico Madrid este cealaltă finalistă după 4-0 și 0-3 cu FC Barcelona

Gruparea din Ţara Bascilor o va înfrunta în finala Cupei Spaniei pe Atletico Madrid, care a eliminat-o cu scorul general de 4-3 pe FC Barcelona, în cealaltă semifinală. 

Atletico s-a impus cu 4-0 pe teren propriu în meciul tur, înainte de a se înclina marţi seara, în returul de pe Camp Nou (scor 0-3), unde catalanii au fost la un pas de "remontada".

Finala ediţiei 2025-2026 a a competiţiei Copa del Rey urmează să se dispute în data de 18 aprilie, la Sevilla, notează Agerpres.

