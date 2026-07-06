În vârstă de 41 de ani, portughezul a semnat un contract pe trei ani cu formaţia italiană, fiind numit în locul lui Massimiliano Allegri luna trecută, iar luni a dat un scurt interviu pe aeroportul din Milano.

Citat de site-ul italian Calciomercato, antrenorul Ruben Amorim a declarat reporterilor: ”Sunt foarte fericit să fiu aici, este o onoare să fiu antrenorul lui AC Milan”.

Ruben Amorim a ajuns la AC Milan și a ”înțepat-o” pe Manchester United

”De ce anume am ales Milan? Dacă veţi citi un interviu mai vechi de-al meu veţi înţelege, pentru mine este un club special”, a spus portughezul.

”Este o provocare foarte mare că am acceptat chiar dacă după cea de la Manchester United mi-am spus mie să accept una mai mică”, a adăugat Amorim.

”Probabil este o provocare mai mare decât ultima. Sunt mândru să fiu aici, cu toţii suntem, eu şi stafful meu”, a mai declarat fostul antrenor al lui Manchester United.

Amorim, care a fost îndepărtat de la United după 14 luni dificile pe banca echipei, va ajunge pe San Siro alături de stafful său format din Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adelio Candido şi antrenorul cu portarii Jorge Vital.

Fost antrenor principal al echipei portugheze Sporting Lisabona a câştigat doar 25 de meciuri din 63 pentru United după ce a fost numit pe Old Trafford în noiembrie 2024 şi a fost foarte criticat pentru tacticile sale implementate şi pentru rezultatele slabe, scrie Agerpres.

”Sunt la AC Milan pentru a câştiga, dacă eşti antrenorul milanezilor trebuie să ai această mentalitate. Nu sunt naiv, ştiu că este mult de muncă, dar în calitate de antrenor al lui AC Milan trebuie să joci ca să câştigi”, a mai adăugat Amorim.

Rossoneri nu s-au calificat în Liga Campionilor în ultimul sezon din Serie A după ce au dezamăgit în ultima etapă pe teren propriu, 1-2, în faţa echipei vizitatoare Cagliari şi au terminat campionatul pe locul 5, la 17 puncte în spatele campioanei şi rivalei din oraş Inter Milano.