"Numărul 1" pleacă de la FCSB: "O să vedeți unde o să ajungă!"

&quot;Numărul 1&quot; pleacă de la FCSB: &quot;O să vedeți unde o să ajungă!&quot; Superliga
SPORT.RO
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Ilie Dumitrescu (57 de ani) a comentat ultimele noutăți din tabăra lui FCSB în această fereastră de mercato.

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Eddy GnahoreFCSBIlie Dumitrescumihai lixandru
Din articol

FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, tocmai a anunțat că a ajuns la un acord cu Eddy Gnahore, fostul mijlocaș al lui Dinamo (32 de ani), care este liber de contract după ce și-a încheiat înțelegerea cu marea rivală.

Ilie Dumitrescu: "Lixandru, la fel de bun ca Gnahore. El ar fi numărul 1 dacă aș fi în club"

Ilie Dumitrescu a comentat la Digisport sosirea lui Gnahore la FCSB: "Gnahore e un jucător care face foarte bine conexiunea între compartimente, deschide unghiul de pasare, e activ, dar nu e box-to-box. Nu e genul de mijlocaș care să îți aducă un plus pe faza ofensivă. Are apariții, dar mai rare. Pe jocul din fața apărării e un turn de control cu personalitate și va aduce un plus pe construcție".

În opinia fostului internațional, Gnahore nu este cu nimic mai presus decât Mihai Lixandru, închizătorul de care FCSB se pregătește să se despartă. Formația roș-albastră ar fi acceptat o ofertă de aproximativ 600.000 de euro de la un club din zona GOlfului.

"Gnahore nu e transferul numărul 1 al verii. Numărul 1 ar fi Drăguș sau Coman. Din punctul meu de vedere, Lixandru mi se pare că o variantă la fel de bună ca Joao Paulo sau Gnahore. Lixandru ar fi numărul 1 dacă aș fi în club. O să vedeți unde o să ajungă Lixandru! Cred că ar fi ajuns și la echipa națională dacă ar fi avut continuitate", a mai spus Ilie Dumitrescu.

Mihai Stoica: "Lixandru pleacă de la FCSB. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului"

Mihai Lixandru (25 de ani) va fi vândut de FCSB la un club din zona Golfului, a anunțat Mihai Stoica, duminică, la scurt timp după eșecul din amicalul cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 0-4.

Oficialul bucureștenilor a transmis că Lixandru are deja un acord cu respectivul club, motiv pentru care Marius Baciu nu l-a folosit în partida amicală disputată astăzi.

"Lixandru pleacă. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. Nu a jucat azi. El a cerut să nu joace. Având exemplul Filip, care avea un contract pe masă, iar în ultimul joc și-a rupt ligamentele de la genunchi, bineînțeles că am ales ca el să nu joace", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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