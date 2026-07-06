"Numărul 1" pleacă de la FCSB: "O să vedeți unde o să ajungă!"

FCSB, prin vocea patronului Gigi Becali, tocmai a anunțat că a ajuns la un acord cu Eddy Gnahore, fostul mijlocaș al lui Dinamo (32 de ani), care este liber de contract după ce și-a încheiat înțelegerea cu marea rivală.

Ilie Dumitrescu: "Lixandru, la fel de bun ca Gnahore. El ar fi numărul 1 dacă aș fi în club"

Ilie Dumitrescu a comentat la Digisport sosirea lui Gnahore la FCSB: "Gnahore e un jucător care face foarte bine conexiunea între compartimente, deschide unghiul de pasare, e activ, dar nu e box-to-box. Nu e genul de mijlocaș care să îți aducă un plus pe faza ofensivă. Are apariții, dar mai rare. Pe jocul din fața apărării e un turn de control cu personalitate și va aduce un plus pe construcție".

În opinia fostului internațional, Gnahore nu este cu nimic mai presus decât Mihai Lixandru, închizătorul de care FCSB se pregătește să se despartă. Formația roș-albastră ar fi acceptat o ofertă de aproximativ 600.000 de euro de la un club din zona GOlfului.

"Gnahore nu e transferul numărul 1 al verii. Numărul 1 ar fi Drăguș sau Coman. Din punctul meu de vedere, Lixandru mi se pare că o variantă la fel de bună ca Joao Paulo sau Gnahore. Lixandru ar fi numărul 1 dacă aș fi în club. O să vedeți unde o să ajungă Lixandru! Cred că ar fi ajuns și la echipa națională dacă ar fi avut continuitate", a mai spus Ilie Dumitrescu.