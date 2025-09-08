VIDEO Ce a declarat dinamovistul Georgi Milanov, titular pentru Bulgaria în eșecul la scor în fața Georgiei

Ce a declarat dinamovistul Georgi Milanov, titular pentru Bulgaria &icirc;n eșecul la scor &icirc;n fața Georgiei CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Duminică s-au disputat mai multe meciuri din preliminariile europene ale Campionatului Mondial din 2026.

Spania, campioana europeană en titre, a surclasat Turcia cu scorul de 6-0, duminică seara, la Konya, într-un meci din Grupa E a preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Mikel Merino a reuşit un hat-trick, Pedri a realizat o dublă, celălalt gol fiind semnat de Ferran Torres.

Victorii la scor au izbutit şi Belgia şi Macedonia de Nord, în Grupa J. Belgia a dispus de Kazahstan cu 6-0. Kevin De Bruyne şi Jeremy Doku au semnat duble, iar Nicolas Raskin şi Thomas Meunier au marcat câte un gol.

Macedonia de Nord a trecut de Liechtenstein cu 5-0. Portarul Dejan Iliev (UTA) a fost rezervă la gazde.

Germania s-a chinuit cu Irlanda de Nord, pe care a învins-o în cele din urmă cu 3-1. Gnabry, Amiri şi Wirtz au marcat pentru Mannschaft, iar Price a înscris golul de onoare al oaspeţilor.

Slovacia a câştigat in extremis în Luxemburg, cu 1-0, prin golul lui Rigo (90). Fundaşul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a fost rezervă la luxemburghezi.

Georgi Milanov de la Dinamo, învins în duelul cu Anzor Mekabișvili de la Universitatea Craiova

Georgia a învins Bulgaria cu 3-0, prin golurile semnate de Kvaraţhelia, Gagnidze şi Mikautadze, iar Anzor Mekvabişvili (Universitatea Craiova) a jucat tot meciul, primind un cartonaş galben în minutul al treilea.

Georgi Milanov (Dinamo Bucureşti) a evoluat 67 de minute pentru bulgari.

”Ce pot să mai spun?... Primele 10-15 minute au fost echilibrate, am avut și noi o șansă, Marin Petkov a șutat bine, dar portarul lor a salvat. Dacă am fi înscris atunci, am fi căpătat mai multă încredere.

Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să nu fim supărați pe cineva anume. Avem o grupă tare, într-adevăr, cu toții știm valoarea adversarelor.

Nu poate fi nimic pozitiv într-o astfel de înfrângere”, a declarat Milanov după meci, citat de TopSport.

Edvinas Gertmonas de la U Cluj a încasat trei goluri în ”thriller”-ul cu Olanda

Edvinas Gertmonas a apărat poarta Lituaniei, care a pierdut acasă cu Olanda, scor 2-3. Memphis Depay (11, 64) şi Quinten Timber (33) au marcat golurile selecţionatei Oranje.

Polonia a câştigat şi ea, 3-1 cu Finlanda, unul dintre goluri fiind marcate de Robert Lewandowski.

Grupa A

Germania - Irlanda de Nord 3-1

Au marcat: Serge Gnabry 7, Nadiem Amiri 69, Florian Wirtz 72, respectiv Isaac Price 34.

Luxemburg - Slovacia 0-1

A marcat: Tomas Rigo 90.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Slovacia 2 2 0 0 3-0 6

2 Irlanda de Nord 2 1 0 1 4-4 3

3 Germania 2 1 0 1 3-3 3

4 Luxemburg 2 0 0 2 1-4 0

Grupa E

Georgia - Bulgaria 3-0

Au marcat: Hvicea Kvaraţhelia 30, Nika Gagnidze 44, Georges Mikautadze 65.

Turcia - Spania 0-6

Au marcat: Pedri 6, 63, Mikel Merino 22, 45+1, 58, Ferran Torres 53.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 2 2 0 0 9-0 6

2 Georgia 2 1 0 1 5-3 3

3 Turcia 2 1 0 1 3-8 3

4 Bulgaria 2 0 0 2 0-6 0

Grupa G

Lituania - Olanda 2-3

Au marcat: Gvidas Gineitis 36, Edvinas Girdvainis 43, respectiv Memphis Depay 11, 64, Quinten Timber 33.

Polonia - Finlanda 3-1

Au marcat: Matty Cash 27, Robert Lewandowski 45+2, Jakub Kaminski 55, respectiv Benjamin Kallman 88.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 4 3 1 0 14-3 10

2 Polonia 5 3 1 1 8-4 10

3 Finlanda 5 1 1 3 6-8 7

4 Lituania 5 0 3 2 5-7 3

5 Malta 5 0 2 3 1-12 2

Grupa J

Macedonia de Nord - Liechtenstein 5-0

Au marcat: Benjamin Buchel (autogol) 15, Enis Bardhi 52, Darko Churlinov 56, Lirim Kjamili 82, Luka Stankovski 90.

Belgia - Kazahstan 6-0

Au marcat: Kevin De Bruyne 42, 84, Jeremy Doku 44, 60, Nicolas Raskin 51, Thomas Meunier 87.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Macedonia de Nord 5 3 2 0 11-2 11

2 Belgia 4 3 1 0 17-4 10

3 Ţara Galilor 5 3 1 1 11-6 10

4 Kazahstan 5 1 0 4 3-11 3

5 Liechtenstein 5 0 0 5 0-19 0

* Câştigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formaţii clasate pe locul secund în grupe şi cele mai bine clasate câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, ediţia 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor, precizează Agerpres.

