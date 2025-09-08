Spania, campioana europeană en titre, a surclasat Turcia cu scorul de 6-0, duminică seara, la Konya, într-un meci din Grupa E a preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Mikel Merino a reuşit un hat-trick, Pedri a realizat o dublă, celălalt gol fiind semnat de Ferran Torres.

Victorii la scor au izbutit şi Belgia şi Macedonia de Nord, în Grupa J. Belgia a dispus de Kazahstan cu 6-0. Kevin De Bruyne şi Jeremy Doku au semnat duble, iar Nicolas Raskin şi Thomas Meunier au marcat câte un gol.

Macedonia de Nord a trecut de Liechtenstein cu 5-0. Portarul Dejan Iliev (UTA) a fost rezervă la gazde.

Germania s-a chinuit cu Irlanda de Nord, pe care a învins-o în cele din urmă cu 3-1. Gnabry, Amiri şi Wirtz au marcat pentru Mannschaft, iar Price a înscris golul de onoare al oaspeţilor.

Slovacia a câştigat in extremis în Luxemburg, cu 1-0, prin golul lui Rigo (90). Fundaşul Vahid Selimovic (FC Hermannstadt) a fost rezervă la luxemburghezi.

Georgi Milanov de la Dinamo, învins în duelul cu Anzor Mekabișvili de la Universitatea Craiova



Georgia a învins Bulgaria cu 3-0, prin golurile semnate de Kvaraţhelia, Gagnidze şi Mikautadze, iar Anzor Mekvabişvili (Universitatea Craiova) a jucat tot meciul, primind un cartonaş galben în minutul al treilea.

Georgi Milanov (Dinamo Bucureşti) a evoluat 67 de minute pentru bulgari.

”Ce pot să mai spun?... Primele 10-15 minute au fost echilibrate, am avut și noi o șansă, Marin Petkov a șutat bine, dar portarul lor a salvat. Dacă am fi înscris atunci, am fi căpătat mai multă încredere.

Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să nu fim supărați pe cineva anume. Avem o grupă tare, într-adevăr, cu toții știm valoarea adversarelor.

Nu poate fi nimic pozitiv într-o astfel de înfrângere”, a declarat Milanov după meci, citat de TopSport.

Edvinas Gertmonas de la U Cluj a încasat trei goluri în ”thriller”-ul cu Olanda



Edvinas Gertmonas a apărat poarta Lituaniei, care a pierdut acasă cu Olanda, scor 2-3. Memphis Depay (11, 64) şi Quinten Timber (33) au marcat golurile selecţionatei Oranje.

Polonia a câştigat şi ea, 3-1 cu Finlanda, unul dintre goluri fiind marcate de Robert Lewandowski.

