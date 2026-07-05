Volkswagen se pregătește să dea cel mai mare tun din industria auto! Gigantul chinez pe care vrea să-l cumpere

Președintele Institutului de Economie Mondială din Kiel (IfW), Moritz Schularick, a adus în discuție un scenariu spectaculos pentru viitorul pieței de profil. Oficialul a punctat că producătorul german pregătește o achiziție masivă pentru a ține pasul cu noua dinamică globală.

„Volkswagen va cumpăra probabil un producător chinez de automobile, poate BYD”, a transmis Schularick.

Specialistul a adăugat o condiție clară pentru brandurile asiatice: să primească liber pe piața din Europa doar dacă asamblează mașinile pe continent. „Europei îi este necesară autonomia tehnologică în domeniile-cheie”, a mai spus acesta într-un interviu pentru publicația Suddeutsche Zeitung.