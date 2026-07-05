Volkswagen se pregătește să dea cel mai mare tun din industria auto! Gigantul chinez pe care vrea să-l cumpere

Volkswagen se pregătește să dea cel mai mare tun din industria auto! Gigantul chinez pe care vrea să-l cumpere Stiri
SPORT.RO
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Industria auto europeană a ajuns într-un punct de cotitură, marcat de o posibilă mutare de proporții a colosului Volkswagen.

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Moritz SchularickVWVolkswagen
Din articol

Președintele Institutului de Economie Mondială din Kiel (IfW), Moritz Schularick, a adus în discuție un scenariu spectaculos pentru viitorul pieței de profil. Oficialul a punctat că producătorul german pregătește o achiziție masivă pentru a ține pasul cu noua dinamică globală.

„Volkswagen va cumpăra probabil un producător chinez de automobile, poate BYD”, a transmis Schularick.

Specialistul a adăugat o condiție clară pentru brandurile asiatice: să primească liber pe piața din Europa doar dacă asamblează mașinile pe continent. „Europei îi este necesară autonomia tehnologică în domeniile-cheie”, a mai spus acesta într-un interviu pentru publicația Suddeutsche Zeitung.

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VIDEO: Vezi primele imagini oficiale cu Noul Volkswagen Polo!
VIDEO: Vezi primele imagini oficiale cu Noul Volkswagen Polo!
VIDEO: Vezi primele imagini oficiale cu Noul Volkswagen Polo!
VIDEO: Vezi primele imagini oficiale cu Noul Volkswagen Polo!
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Probleme interne pentru gigantul german

Potrivit experților, constructorii auto din Europa se lovesc de obstacole majore și de o concurență acerbă. Volkswagen înregistrează scăderi ale profitului și vânzări sub așteptări, motiv pentru care conducerea a creionat un plan sever de economii. Măsurile ar putea afecta direct până la 100.000 de locuri de muncă, în timp ce viitorul mai multor fabrici de pe teritoriul Germaniei este reevaluat. Reprezentanții companiei au admis în repetate rânduri că actualul model de afaceri își atinge limitele în fața rivalilor.

Presiunea dinspre Asia este la cote maxime. Datele Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile arată că statul chinez a depășit Japonia, instalându-se pe prima poziție în topul exportatorilor auto la nivel mondial. Mărci precum BYD, Geely și Chery cuceresc rapid noi cote de piață în Europa, mizând în special pe mașini electrice cu prețuri extrem de competitive.

Istoricul economic Niall Ferguson a trasat o concluzie clară asupra situației de pe piață. „Modelul tradițional de export auto dispare”, a zis Ferguson, subliniind că firmele europene trebuie să fie gata pentru o transformare structurală de proporții.

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