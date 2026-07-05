UEFA respinge noua regulă FIFA. Jucătorii scapă de eliminări în cupele europene

UEFA a refuzat să se alinieze noului regulament dictat de FIFA odată cu începerea Campionatului Mondial din 2026 și a hotărât să nu aplice așa-numita „Lege Prestianni” în competițiile pe care le organizează, respectiv Champions League, Europa League și Conference League.
Această decizie înseamnă că jucătorii nu vor mai fi sancționați cu eliminare directă dacă își vor acoperi gura cu mâna în timpul unor altercații verbale cu adversarii pe teren. Regula FIFA a făcut deja primele victime la turneul final, unde fotbaliști precum paraguayanul Miguel Almiron sau ecuadorianul Piero Hincapie au primit cartonașul roșu din partea arbitrilor.
Directiva a apărut la nivel global în urma scandalului dintre argentinianul Gianluca Prestianni și brazilianul Vinicius. Jucătorul lui Real Madrid și-a acuzat adversarul de insulte rasiste, imposibil de probat ulterior pe înregistrările video deoarece argentinianul și-a acoperit buzele cu mâna.
Diferențe de viziune între forurile internaționale
„Încă un capitol în lupta continuă pentru putere dintre UEFA lui Aleksander Ceferin și organizația lui Gianni Infantino, două organisme care aplică decizii diferite pe diverse probleme, în special în ceea ce privește arbitrajul. Forul european de conducere își justifică respingerea argumentând că regula încalcă libertatea de exprimare a jucătorilor”, au scris jurnaliștii publicației spaniole Sport.es.
Hotărârea luată de UEFA are o miză directă pentru cele patru formații care reprezintă România în actualul sezon al cupelor europene (2026-2027), ai căror jucători vor evolua după regulamentul clasic. Universitatea Craiova va lua startul în primul tur preliminar din Champions League, unde o va întâlni pe FC ML Vitebsk. U Cluj ne reprezintă în primul tur din Europa League, urmând să joace împotriva ucrainenilor de la Dinamo Kiev. În Conference League, FCSB va intra în turul secund împotriva letonilor de la FK Auda, în timp ce CFR Cluj va lupta, în aceeași fază a competiției, cu învingătoarea dublei dintre Alashkert (Armenia) și Elimai Semei (Kazahstan).