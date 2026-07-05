UEFA respinge noua regulă FIFA. Jucătorii scapă de eliminări în cupele europene

UEFA a refuzat să se alinieze noului regulament dictat de FIFA odată cu începerea Campionatului Mondial din 2026 și a hotărât să nu aplice așa-numita „Lege Prestianni” în competițiile pe care le organizează, respectiv Champions League, Europa League și Conference League.

Această decizie înseamnă că jucătorii nu vor mai fi sancționați cu eliminare directă dacă își vor acoperi gura cu mâna în timpul unor altercații verbale cu adversarii pe teren. Regula FIFA a făcut deja primele victime la turneul final, unde fotbaliști precum paraguayanul Miguel Almiron sau ecuadorianul Piero Hincapie au primit cartonașul roșu din partea arbitrilor.

Directiva a apărut la nivel global în urma scandalului dintre argentinianul Gianluca Prestianni și brazilianul Vinicius. Jucătorul lui Real Madrid și-a acuzat adversarul de insulte rasiste, imposibil de probat ulterior pe înregistrările video deoarece argentinianul și-a acoperit buzele cu mâna.