Bonus uriaș obținut de selecționerul cu doar două victorii! În toamnă va fi adversarul României

Graham Potter (50 de ani) a preluat naționala Suediei în luna octombrie, când șansele de calificare la Cupa Mondială păreau reduse.

Suedia a avut rezultate foarte slabe în preliminariile CM 2026 și a încheiat pe ultimul loc o grupă din care au mai făcut parte Elveția, Kosovo și Slovenia: nicio victorie, două remize și patru înfrângeri!

Graham Potter, bonus de 650.000 de euro după cele două victorii care au dus Suedia la Mondial

Suedezii au fost salvați însă de parcursul din Liga Națiunilor și au participat în play-off-ul Cupei Mondiale, unde au învins atât Ucraina (3-1), cât și Polonia (3-2), calificându-se astfel la turneul final din vară.

Pentru Graham Potter au fost singurele victorii de până acum din mandatul de selecționer al Suediei, suficiente însă pentru a obține un bonus semnificativ.

Tehnicianul englez, care a mai lucrat la Brighton, Chelsea sau West Ham, va fi recompensat cu aproximativ 7 milioane de coroane suedeze, echivalentul a 650.000 de euro, sumă brută, scrie Aftonbladet.

Sursa citată precizează că, la momentul semnării contractului, Graham Potter a acceptat un salariu foarte de mic la naționala Suediei în comparație cu cluburile din Premier League la care a antrenat, însă cu un bonus semnificativ în cazul calificării la Cupa Mondială.

Suedia va fi adversara României în Liga Națiunilor

Suedia se pregătește astfel pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic. Naționala condusă de Graham Potter va evolua în grupa F, alături de Tunisia, Olanda și Japonia.

În toamnă, Suedia va fi una dintre adversarele României în grupa din Liga Națiunilor, alături de Polonia și Bosnia.

România va începe campania din Nations League chiar pe terenul Suediei, la data de 25 septembrie. Meciul de la București este programat pe 5 octombrie.

