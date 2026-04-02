Bonus uriaș obținut de selecționerul cu doar două victorii! În toamnă va fi adversarul României

Suedia a avut rezultate foarte slabe în preliminariile CM 2026 și a încheiat pe ultimul loc o grupă din care au mai făcut parte Elveția, Kosovo și Slovenia: nicio victorie, două remize și patru înfrângeri!

Graham Potter, bonus de 650.000 de euro după cele două victorii care au dus Suedia la Mondial

Suedezii au fost salvați însă de parcursul din Liga Națiunilor și au participat în play-off-ul Cupei Mondiale, unde au învins atât Ucraina (3-1), cât și Polonia (3-2), calificându-se astfel la turneul final din vară.

Pentru Graham Potter au fost singurele victorii de până acum din mandatul de selecționer al Suediei, suficiente însă pentru a obține un bonus semnificativ.

Tehnicianul englez, care a mai lucrat la Brighton, Chelsea sau West Ham, va fi recompensat cu aproximativ 7 milioane de coroane suedeze, echivalentul a 650.000 de euro, sumă brută, scrie Aftonbladet.

Sursa citată precizează că, la momentul semnării contractului, Graham Potter a acceptat un salariu foarte de mic la naționala Suediei în comparație cu cluburile din Premier League la care a antrenat, însă cu un bonus semnificativ în cazul calificării la Cupa Mondială.