Răzvan Lucescu, primul transfer de top la noua echipă! Fundașul de 50.000.000 de euro semnează

Răzvan Lucescu, primul transfer de top la noua echipă! Fundașul de 50.000.000 de euro semnează Fotbal extern
SPORT.RO
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Răzvan Lucescu începe în forță aventura la Al Sadd. 

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alessio romagnoliRazvan LucescuAl-SaddLazioAC MilanAS Roma
Din articol

La doar o zi după ce a fost prezentat oficial pe banca formației din Qatar, antrenorul român este foarte aproape să primească primul transfer important.

Potrivit presei din Italia, primul nume „greu” care va ajunge sub comanda lui Lucescu este stoperul Alessio Romagnoli

Fundașul central în vârstă de 31 de ani este foarte aproape de despărțirea de Lazio, după ce clubul din Qatar a ajuns la un acord pentru transfer.

Alessio Romagnoli semnează cu Al Sadd

Fabrizio Romano a anunțat că înțelegerea dintre cele două cluburi este realizată pentru aproximativ trei milioane de euro și oficializarea mutării este doar o chestiune de timp.

Romagnoli vine cu un CV bine cimentat. În 2015, AC Milan l-a transferat de la AS Roma pentru 25 de milioane de euro, iar în 2019 cota sa de piață a urcat până la 50 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

De-a lungul carierei, fundașul italian a evoluat pentru AS Roma, Sampdoria, AC Milan și Lazio. În total, a adunat 470 de meciuri, 23 de goluri și opt pase decisive, cele mai multe apariții fiind în Serie A, unde a bifat 367 de partide.

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