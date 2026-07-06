Răzvan Lucescu, primul transfer de top la noua echipă! Fundașul de 50.000.000 de euro semnează

La doar o zi după ce a fost prezentat oficial pe banca formației din Qatar, antrenorul român este foarte aproape să primească primul transfer important.

Potrivit presei din Italia, primul nume „greu” care va ajunge sub comanda lui Lucescu este stoperul Alessio Romagnoli.

Fundașul central în vârstă de 31 de ani este foarte aproape de despărțirea de Lazio, după ce clubul din Qatar a ajuns la un acord pentru transfer.

Alessio Romagnoli semnează cu Al Sadd

Fabrizio Romano a anunțat că înțelegerea dintre cele două cluburi este realizată pentru aproximativ trei milioane de euro și oficializarea mutării este doar o chestiune de timp.