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IMPRESIONANT! A ajuns unde si-a dorit! Marcus Rashford a publicat scrisoarea pe care a facut-o la 11 ani. Ce si-a dorit atacantul

Chiar dacă este prezent la Mondialul din SUA, Mexic și Canada, numele lui Marcus Rashford nu lipsește din topul știrilor și comentariilor despre piața transferurilor. După ce perioada sa de împrumut la Barcelona s-a încheiat și clubul nu și-a exercitat opțiunea de cumpărare de la Manchester United, viitorul său a rămas cu semnul întrebării.

Printre opțiuni nu se numără și continuarea colaborării cu Manchester United, clubul cu care are contract până în 2028, dar apar câteva echipe din Premier League care ar dori să îi relanseze cariera fotbalistului în campionatul țării sale.

Marcus Rashford pleacă de la Manchester United! Semnează după Cupa Mondială

Barcelona avea opțiunea de a-l păstra definitiv pe Rashford înainte de 15 iunie, fiind necesară plata a 30 de milioane de euro, dar clubul catalan a refuzat această variantă.

Catalanii l-au adus pe coechipierul lui Rashford de la națională, Anthony Gordon, care joacă pe postul său, deși sunt profiluri diferite. Acum, despre Rashford se scrie că va pleca de la Manchester United.

Echipa din Premier League (campionat care se vede LIVE pe VOYO) vrea să renunțe la el, să îl vândă, după Cupa Mondială, aproape de luna august, când Manchester United se va pregăti pentru cantonamentul din Dublin, iar apoi va disputa și un amical contra PSG.

Manchester United nu vrea să îl țină pe Marcus Rashford

La Cupa Mondială 2026, Rashford a jucat în patru din cele cinci meciuri jucate de Anglia până acum. A și marcat un gol, în prima etapă a fazei grupelor, cu Croația, când naționala țării sale s-a impus cu 4-2.

A jucat 18 minute în duelul cu croații, iar apoi a fost pe teren și în duelurile cu Ghana (șapte minute, scor 0-0), Panama (90 de minute, scor 2-0) și Congo (61 de minute, scor 2-1).

În victoria Angliei cu Mexic, scor 3-2, a fost rezervă neutilizată.