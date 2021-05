Anuntul care arunca in aer fotbalul: Campionatul Mondial din doi in doi ani! Infantino a anuntat planul nebun pe care FIFA il ia in considerare

Forul international al fotbalului doreste sa organizeze la fiecare doi ani Campionatul Mondial pentru a creste interesul spectatorilor.

FIFA incearca mai multe metode pentru a imbunati actualul format al Cupei Mondiale, iar una dintre solutii este organizarea turneului final mai des. Presedintele forului international de fotbal, Gianni Infantino a vorbit despre posibile schimbari ale prestigioasei competitii.

"Este un mod de a promova fotbalul, trebuie sa studiem ce putem face pentru a stimula fotbalul si trebuie sa avem o minte deschisa.

Trebuie sa vedem cum se poate incadra in calendarul international si cum ar fi organizate meciurile de calificare. Fanii vor sa vada mai multe dintre meciurile si turneele importante, prioritatea va fi sportiva si nu una comerciala", a declarat Gianni Infantino.

In mod ironic, argumentul folosit de presedintele FIFA a fost asemanator cu cel ales de Florentino Perez pentru a promova Super Liga Europeana. Potrivit The New York Times, forul international a incasat undeva la 4 milioane de euro in urma organizarii Campionatului Mondial din 2014, iar pentru cel din 2018 profitul a ajuns la aproximativ 6 milioane de euro.

Totusi, acest format ar fi greu de implementat din cauza meciurilor de calificare care ar afecta programul competitiilor interne, dar organizatia mondiala a fotbalului s-a gandit la o solutie si pentru aceasta problema, si anume eliminarea totala a partidelor amicale.

Inca din 3 martie, fostul antrenor al celor de la Arsenal, Arsene Wenger, care este in momentul de fata directorul dezvoltare in cardul FIFA a sustinut ca Mondialele si Europenele ar trebui sa aiba loc la din doi in doi ani.

Propunerea de a incepe un studiu de fezabilitate pe tema schimbarii datelor de organizarea Cupei Mondiale a fost discutata la cel de-al 71-lea Congres al FIFA, unde a intrunit 166 de voturi pro si doar 22 impotriva.

Tweet FIFA infantino Citeste si: