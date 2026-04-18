Americanii vor găzdui 75% din meciurile organizate la acest turneu final. Sport.ro a prezentat, cu lux de amănunte, toate cele 16 arene pe care se vor disputa partide la Cupa Mondială 2026.

SoFi Stadium va atrage toate privirile. Nu este cea mai mare arenă, având o capacitate de 70.000 de euro, dar impresionează prin arhitectură, dar și cu dotările de ultimă generație.

SoFi Stadium, cel mai scump stadion de la Cupa Mondială 2026

”Bijuteria” acestui Mondial, SoFi Stadium, a fost construit în 2020 și a costat peste cinci miliarde de euro. Deține recordul pentru cel mai scump stadion construit vreodată și dispune de o arhitectură spectaculoasă, cu un acoperiș transparent și o tabelă suspendată, vizibilă din orice colț al arenei.

Are deja în ”palmares” câteva evenimente majore, cum ar fi o ediție de Super Bowl, în 2022 (Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23-20), urmând să o găzduiască și pe cea din 2027.