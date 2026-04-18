Americanii vor găzdui 75% din meciurile organizate la acest turneu final. Sport.ro a prezentat, cu lux de amănunte, toate cele 16 arene pe care se vor disputa partide la Cupa Mondială 2026.
SoFi Stadium va atrage toate privirile. Nu este cea mai mare arenă, având o capacitate de 70.000 de euro, dar impresionează prin arhitectură, dar și cu dotările de ultimă generație.
SoFi Stadium, cel mai scump stadion de la Cupa Mondială 2026
”Bijuteria” acestui Mondial, SoFi Stadium, a fost construit în 2020 și a costat peste cinci miliarde de euro. Deține recordul pentru cel mai scump stadion construit vreodată și dispune de o arhitectură spectaculoasă, cu un acoperiș transparent și o tabelă suspendată, vizibilă din orice colț al arenei.
Are deja în ”palmares” câteva evenimente majore, cum ar fi o ediție de Super Bowl, în 2022 (Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23-20), urmând să o găzduiască și pe cea din 2027.
În ciuda faptului că este cel mai scump din lume, stadionul va ”părăsi” Cupa Mondială în sferturi, după ce va găzdui meciuri în faza grupelor, dar și în șaisprezecimi (două).
Partidele care se vor disputa pe SoFi Stadium la Cupa Mondială 2026:
- SUA - Paraguay (12 iunie)
- Iran - Noua Zeelandă (15 iunie)
- Elveția - Bosnia (18 iunie)
- Belgia - Iran (21 iunie)
- Turcia - SUA (25 iunie)
- Meci din șaisprezecimi: Locul doi din Grupa A - Locul doi din Grupa B
- Meci din Șaisprezecimi: Câștigătoarea Grupei H - Locul doi din Grupa J
- Meci din sferturi
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:
- Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
- Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia
- Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
- Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia
- Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao
- Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
- Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
- Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
- Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak
- Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
- Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo
- Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana
Programul Grupei A:
- Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00
- Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00
- Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00
- Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00
- Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00
- Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00
Programul Grupei B:
- Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00
- Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00
- Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00
- Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00
- Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00
- Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00
Programul Grupei C:
- Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00
- Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00
- Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00
- Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00
- Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00
- Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00
Programul Grupei D:
- SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00
- Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00
- Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00
- SUA - Australia, 19 iunie, 22:00
- Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00
- Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00
Programul Grupei E:
- Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00
- Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00
- Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00
- Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00
- Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00
- Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00
Programul Grupei F:
- Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00
- Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00
- Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00
- Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00
- Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00
- Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00
Programul Grupei G:
- Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00
- Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00
- Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00
- Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00
- Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00
- Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00
Programul Grupei H:
- Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00
- Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00
- Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00
- Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00
- Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00
- Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00
Programul Grupei I:
- Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00
- Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00
- Franța - Irak, 23 iunie, 00:00
- Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00
- Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00
- Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00
Programul Grupei J:
- Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00
- Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00
- Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00
- Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00
- Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00
- Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00
Programul Grupei K:
- Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00
- Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00
- Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00
- Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00
- Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30
- RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30
Programul Grupei L:
- Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00
- Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00
- Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00
- Panama - Croația, 24 iunie, 02:00
- Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00
- Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00
Programul șaisprezecimilor:
- 1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie
- 1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie
- 2A – 2B: 28 iunie
- 1F – 2C: 29 iunie
- 2K – 2L: 02 iulie
- 1H – 2J: 02 iulie
- 1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie
- 1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie
- 1C – 2F: 29 iunie
- 2E – 2I: 30 iunie
- 1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie
- 1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie
- 1J – 2H: 03 iulie
- 2D – 2G: 03 iulie
- 1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie
- 1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie
Optimi de finală:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie
- Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie
- Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie
- Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie
- Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie
- Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie
- Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie
Sferturi de finală:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie
- Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie
- Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie
Semifinale:
- Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie
- Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie
Finala mică:
Finala mare: