5.000.000.000€: cel mai scump stadion din lume e pregătit pentru Cupa Mondială CM 2026
Cupa Mondială 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie și va fi prima din istorie găzduită de trei țări: SUA, Mexic și Canada.

Americanii vor găzdui 75% din meciurile organizate la acest turneu final. Sport.ro a prezentat, cu lux de amănunte, toate cele 16 arene pe care se vor disputa partide la Cupa Mondială 2026.

SoFi Stadium va atrage toate privirile. Nu este cea mai mare arenă, având o capacitate de 70.000 de euro, dar impresionează prin arhitectură, dar și cu dotările de ultimă generație.

SoFi Stadium, cel mai scump stadion de la Cupa Mondială 2026

”Bijuteria” acestui Mondial, SoFi Stadium, a fost construit în 2020 și a costat peste cinci miliarde de euro. Deține recordul pentru cel mai scump stadion construit vreodată și dispune de o arhitectură spectaculoasă, cu un acoperiș transparent și o tabelă suspendată, vizibilă din orice colț al arenei.

Are deja în ”palmares” câteva evenimente majore, cum ar fi o ediție de Super Bowl, în 2022 (Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23-20), urmând să o găzduiască și pe cea din 2027.

În ciuda faptului că este cel mai scump din lume, stadionul va ”părăsi” Cupa Mondială în sferturi, după ce va găzdui meciuri în faza grupelor, dar și în șaisprezecimi (două).

Partidele care se vor disputa pe SoFi Stadium la Cupa Mondială 2026:

  • SUA - Paraguay (12 iunie)
  • Iran - Noua Zeelandă (15 iunie)
  • Elveția - Bosnia (18 iunie)
  • Belgia - Iran (21 iunie)
  • Turcia - SUA (25 iunie)
  • Meci din șaisprezecimi: Locul doi din Grupa A - Locul doi din Grupa B
  • Meci din Șaisprezecimi: Câștigătoarea Grupei H - Locul doi din Grupa J
  • Meci din sferturi

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

  • Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
  • Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia
  • Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
  • Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
  • Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak
  • Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo
  • Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

Programul Grupei A:

  • Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00
  • Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00
  • Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00
  • Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00
  • Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00
  • Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00

Programul Grupei B: 

  • Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00 
  • Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00 
  • Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00 
  • Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00
  • Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00
  • Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00 

Programul Grupei C: 

  • Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00
  • Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00 
  • Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00 
  • Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00 
  • Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00 
  • Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00 

Programul Grupei D:

  • SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00
  • Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00
  • Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00
  • SUA - Australia, 19 iunie, 22:00
  • Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00
  • Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00 

Programul Grupei E: 

  • Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00
  • Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00
  • Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00
  • Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00
  • Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00
  • Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00 

Programul Grupei F:

  • Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00 
  • Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00
  • Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00 
  • Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00 
  • Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00 
  • Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00 

Programul Grupei G:

  • Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00
  • Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00 
  • Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00 
  • Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00 
  • Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00
  • Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00 

Programul Grupei H:

  • Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00
  • Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00
  • Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00
  • Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00
  • Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00
  • Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00

Programul Grupei I: 

  • Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00
  • Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00
  • Franța - Irak, 23 iunie, 00:00 
  • Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00
  • Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00 
  • Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00 

Programul Grupei J:

  • Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00 
  • Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00 
  • Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00
  • Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00 
  • Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00 
  • Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00

Programul Grupei K:

  • Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00
  • Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00 
  • Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00 
  • Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00 
  • Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30 
  • RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30 

Programul Grupei L:

  • Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00
  • Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00
  • Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00
  • Panama - Croația, 24 iunie, 02:00
  • Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00 
  • Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00

Programul șaisprezecimilor:

  • 1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie
  • 1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie
  • 2A – 2B: 28 iunie
  • 1F – 2C: 29 iunie
  • 2K – 2L: 02 iulie
  • 1H – 2J: 02 iulie
  • 1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie
  • 1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie
  • 1C – 2F: 29 iunie
  • 2E – 2I: 30 iunie
  • 1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie
  • 1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie
  • 1J – 2H: 03 iulie
  • 2D – 2G: 03 iulie
  • 1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie
  • 1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie

Optimi de finală:

  • Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie
  • Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie
  • Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie
  • Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie
  • Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie
  • Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie
  • Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie
  • Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie

Sferturi de finală:

  • Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie
  • Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie
  • Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie
  • Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie

Semifinale:

  • Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie
  • Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

  • 18 iulie

Finala mare:

  • 19 iulie
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
Chelsea - Manchester United, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Meci decisiv pentru Liga Campionilor
Stanciu, ce nebunie în China! Echipa sa, implicată într-un meci de infarct
Iuliu Mureșan a spus pe cine vrea campioană: ”Doar așa, ca să deranjez anumite persoane”
Csikszereda - Unirea Slobozia 3-2: victorie dramatică pentru ciucani după un final exploziv de meci
Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”
Reghecampf, în mijlocul unui scandal monstru: „Dați-l afară!“
Marotta a numit următorul antrenor de la Inter: „Unul dintre cei mai buni din Europa”

Nota primită de Chivu după ce Inter a mai făcut o victimă în Serie A: ”Mai devreme sau mai târziu s-ar fi întâmplat asta”

Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Gigi Becali se poate felicita că l-a ratat! Căderea abruptă a atacantului pe care îl voia la FCSB

MM Stoica, revoltat după vestea aflată de FCSB: „Asta o să fac în semn de protest”

Gigi Becali îl vrea la FCSB și anunță: ”Mirel Rădoi o să plece”
Stanciu, ce nebunie în China! Echipa sa, implicată într-un meci de infarct
Iuliu Mureșan a spus pe cine vrea campioană: ”Doar așa, ca să deranjez anumite persoane”
Reghecampf, în mijlocul unui scandal monstru: „Dați-l afară!“
Cupa Mondială 2026 | Toate stadioanele care vor găzdui meciuri în SUA, Mexic și Canada
Olimpiada de la Los Angeles va avea o ceremonie de deschidere specială. Ce pregătesc gazdele americane
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
