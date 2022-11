„Poți veni la hotel, doar în camera mea!” Van Gaal, surprins în direct în timp ce făcea apropouri sexuale 

Selecționerul Țărilor de Jos va părăsi banca tehnică după Campionatul Mondial, astfel că pregătește intens naționala pentru a face o campanie bună la turneul din Qatar. Louis van Gaal și-a exprimat întotdeauna, fără filtru, dragostea pe care i-o poartă soției, însă ultima „abatere” a devenit virală.

Tehnicianul este căsătorit cu a doua soție, Truus, de 14 ani, și s-a arătat extrem de încântat să o vadă la antrenamentele echipei sale după victoria cu Senegal, scor 2-1. Van Gaal a mers să comunice cu nevasta lui, fiind filmat de persoanele din apropiere în momentul în care îi face apropouri sexuale femeii.

Louis van Gaal, apropouri sexuale fără filtru

În filmare, antrenorul Țărilor de Jos îi vorbește într-un mod neașteptat soției sale: „Dar poți veni la hotel. Doar la mine în cameră. Să facem sex”. Van Gaal a folosit un argou neerlandez „we can make wippen”. În momentul în care a realizat că este filmat, tehnicianul a zâmbit și s-a întors la muncă.

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba — ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) November 22, 2022

Louis van Gaal, diagnosticat cu o formă extrem de agresivă de cancer la prostată

În luna aprilie, tehnicianul dezvăluia că a fost diagnosticat cu o formă extrem de agresivă de cancer la prostată.

„În fiecare perioadă petrecută pe banca naționalei a trebuit să plec noaptea la spital, fără ca jucătorii să afle acest lucru până astăzi. În timp ce ei credeau că sunt sănătos. Dar...nu sunt. Cred că nu le spui persoanelor cu care lucrezi pur și simplu pentru că le-ai putea influența alegerile, deciziile. Așa că m-am gândit că nu ar trebui să știe. Nu mori de cancer la prostată, cel puțin nu în 90% dintre cazuri. De obicei sunt alte boli secundare care te omoară. Însă am avut o formă destul de agresivă, am fost iradiat de 25 de ori. Apoi trebuie să manageriezi unele lucruri pentru a putea merge mai departe. Am avut tratament preferențial în spital. Am putut merge pe ușa din spate când am fost la câte o programare și am fost dus imediat în alte camere. Am fost tratat incredibil. Faptul că nu a apărut această informație până acum spune ceva despre mediul în care mă aflu. Asta este incredibil”, a recunoscut van Gaal conform Voetbal International.

Țările de Jos se află în Grupa A la Campionatul Mondial, alături de gazda Qatar, Senegal, campioana Cupei Africii pe Națiuni și Ecuador.

Louis van Gaal este unul dintre cei mai buni antrenori ai generației sale, având în palmares nume importante din fotbal precum Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munchen, Manchester United și naționala Țărilor de Jos.

Cea mai bună clasare a sa cu naționala a fost poziția a treia, ocupată la Campionatul Mondial din 2014, câștigat de Germania.

20 de trofee a câștigat din postura de antrenor Louis van Gaal.

A revenit pe banca naționalei în august 2021, după o pauză de aproape 5 ani, luată în urma adventurii de doi ani de la Manchester United. Van Gaal are contract cu federația neerlandeză până la încheierea lunii decembrie a acestui an.