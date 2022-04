BREAKING NEWS! Anunț șoc în lumea fotbalului: Louis van Gaal a dezvăluit în direct că a fost diagnosticat cu o formă de cancer agresivă 

Selecționerul Țărilor de Jos se afla în platoul emisiunii neerlandeze Humberto, promovându-și noul film, numit LOUIS, când a dezvăluit că se luptă cu o formă extrem de agresivă de cancer la prostată. Tehnicianul oferă detalii legate de boala sa în filmul lansat, însă tot acolo dezvăluie că diagnosticul a fost ținut secret față de jucătorii săi.

Louis van Gaal, diagnosticat cu o formă extrem de agresivă de cancer la prostată



În cadrul emisiuni antrenorul povestește lupta pe care a dus-o pentru a combate boala agresivă care nu îi dă pace. Selecționerul „portocalei-mecanice” urmează să își conducă naționala la Campionatul Mondial din Qatar, care se va desfășura în iarna acestui an.

„În fiecare perioadă petrecută pe banca naționalei a trebuit să plec noaptea la spital, fără ca jucătorii să afle acest lucru până astăzi. În timp ce ei credeau că sunt sănătos. Dar...nu sunt.

Cred că nu le spui persoanelor cu care lucrezi pur și simplu pentru că le-ai putea influența alegerile, deciziile. Așa că m-am gândit că nu ar trebui să știe. Nu mori de cancer la prostată, cel puțin nu în 90% dintre cazuri. De obicei sunt alte boli secundare care te omoară. Însă am avut o formă destul de agresivă, am fost iradiat de 25 de ori. Apoi trebuie să manageriezi unele lucruri pentru a putea merge mai departe.

Am avut tratament preferențial în spital. Am putut merge pe ușa din spate când am fost la câte o programare și am fost dus imediat în alte camere. Am fost tratat incredibil. Faptul că nu a apărut această informație până acum spune ceva despre mediul în care mă aflu. Asta este incredibil”, a recunoscut van Gaal conform Voetbal International.

Țările de Jos se află în Grupa A la Campionatul Mondial, alături de gazda Qatar, Senegal, campioana Cupei Africii pe Națiuni și Ecuador.

Louis van Gaal este unul dintre cei mai buni antrenori ai generației sale, având în palmares nume importante din fotbal precum Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munchen, Manchester United și naționala Țărilor de Jos.

Cea mai bună clasare a sa cu naționala a fost poziția a treia, ocupată la Campionatul Mondial din 2014, câștigat de Germania.

20 de trofee a câștigat din postura de antrenor Louis van Gaal.

A revenit pe banca naționalei în august 2021, după o pauză de aproape 5 ani, luată în urma adventurii de doi ani de la Manchester United. Van Gaal are contract cu federația neerlandeză până la încheierea lunii decembrie a acestui an.