Federația olandeză a anunțat cine îl înlocuiește pe van Gaal după Campionatul Mondial din Qatar

Contractul lui van Gaal expiră la finalul lunii decembrie, astfel că ultimul său turneu pe banca naționalei Olandei va fi Campionatul Mondial din Qatar. Federația a anunțat în cursul zilei de miercuri că Ronald Koeman (59 ani) va fi cel care va prelua postul de selecționer, antrenor ultima dată la FC Barcelona.

Koeman a semnat un contract valabil până la următorul Campionat Mondial, cel din 2026, după cum se arată în comunicatul oficial postat pe site-ul federației olandeze.

Țările de Jos se află în Grupa A la Campionatul Mondial, alături de gazda Qatar, Senegal, campioana Cupei Africii pe Națiuni și Ecuador.

Ronald Koeman îl va înlocui pe Louis van Gaal pe banca naționalei Olandei



Tehnicianul a oferit și primele declarații după ce a acceptat să fie reinstalat pe banca tehnică a Olandei, arătându-se încântat să revină în calitate de selecționer.

„Sunt nerăbdător pentru noua colaborare. În urmă cu mai bine de un an și jumătate nu am părăsit naționala Olandei pe motive de nemulțumire. Mandatul meu s-a simțit bine, rezultatele au fost bune și relația cu jucătorii a fost bună. Vom continua în curând pe acea cale, acest lucru e cert pentru mine”, a declarat Koeman.

Ronald Koeman a fost selecționerul Olandei din februarie 2018 până în august 2020, când a semnat cu FC Barcelona. Mandatul său pe banca tehnică a catalanilor nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, relația sa cu președintele Laporta degradându-se odată cu rezultatele slabe ale echipei, astfel că în octombrie 2021 a fost demis.

Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton și Barcelona sunt cluburile pe care le-a antrenat Ronald Koeman.

9 trofee a câștigat Ronald Koeman în calitate de antrenor.

Louis van Gaal a anunțat că a fost diagnosticat cu o formă extrem de agresivă de cancer la prostată



Selecționerul Olandei se afla în platoul emisiunii neerlandeze Humberto, promovându-și noul film, numit LOUIS, când a dezvăluit că se luptă cu o formă extrem de agresivă de cancer la prostată. Tehnicianul oferă detalii legate de boala sa în filmul lansat, însă tot acolo dezvăluie că diagnosticul a fost ținut secret față de jucătorii săi.

„În fiecare perioadă petrecută pe banca naționalei a trebuit să plec noaptea la spital, fără ca jucătorii să afle acest lucru până astăzi. În timp ce ei credeau că sunt sănătos. Dar...nu sunt.

Cred că nu le spui persoanelor cu care lucrezi pur și simplu pentru că le-ai putea influența alegerile, deciziile. Așa că m-am gândit că nu ar trebui să știe. Nu mori de cancer la prostată, cel puțin nu în 90% dintre cazuri. De obicei sunt alte boli secundare care te omoară. Însă am avut o formă destul de agresivă, am fost iradiat de 25 de ori. Apoi trebuie să manageriezi unele lucruri pentru a putea merge mai departe.

Am avut tratament preferențial în spital. Am putut merge pe ușa din spate când am fost la câte o programare și am fost dus imediat în alte camere. Am fost tratat incredibil. Faptul că nu a apărut această informație până acum spune ceva despre mediul în care mă aflu. Asta este incredibil”, a recunoscut van Gaal conform Voetbal International.