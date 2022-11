„Nu are habar el! Tricoul ăla era al meu!” Căpitanul Mexicului i-a răspuns boxerului care l-a amenințat pe Leo Messi 

Fotbaliștii argentinieni au petrecut în vestiar, iar câțiva dintre ei au filmat bucuria, postând pe rețelele de socializare. În momentul în care camera a apărut pe Leo Messi, căpitanul Argentinei, acesta avea în fața sa, pe jos, tricoul Mexicului, aparținând jucătorului cu care făcuse schimb. Messi a fost filmat în timp ce se așezase să se descalțe, iar ridicând piciorul a atins tricoul.

Canelo Alvarez (32 ani), celebru boxer mexican, a văzut niște poze și a scris pe Twitter că Messi spală pe jos cu tricoul Mexicului, amenințându-l pe căpitanul Argentinei. În apărarea fotbalistului de la PSG au sărit foștii săi colegi, chiar și un boxer argentinian, însă a apărut o reacție oficială și din partea unui jucător mexican.

Andres Guardado (36 ani), căpitanul naționalei Mexicului, a vorbit despre amenințarea lui Canelo și a comentat situația, apărându-l pe Leo Messi. Mai mult, Guardado a dezvăluit că tricoul său era cel aflat pe jos în fața căpitanului Argentinei, după ce cei doi făcuseră schimbul pe teren.

„Știu ce fel de persoană este Messi. Este o înțelegere cu staff-ul ca atunci când tricourile sunt transpirate să le lăsăm pe podea. Fie ale tale fie ale rivalilor. Canelo nu are habar ce înseamnă un vestiar. Mi se pare stupid. Acel tricou era al meu, eu sunt cel care a făcut schimb cu Leo”, a spus Guardado.

Andrés Guardado of Mexico: "I know the person Messi is. It's a deal with the staff that when it's all sweaty, it gets left on the floor. Be it your jersey or rival. Canelo doesn't know what a dressing room is. It seems silly to me. That shirt was mine, I exchanged it with Leo..." pic.twitter.com/j5QE9MA3lO