Saleh Al-Shehri a deschis ”Cutia Pandorei”! Argentina, în genunchi după gafa lui Messi din care au marcat saudiții

Argentinienii au deschis scorul prin Messi, în minutul 10 al partidei și au intrat în avantaj la cabine, scor 1-0.

Partea secundă le-a aparținut însă saudiților, care au restabilit egalitatea, în minutul 48, prin Saleh Al-Shehri, după o minge pierdută de Lionel Messi.

Arabia Saudită a mai lovit o dată, în minutul 53, când Al Dawsari l-a învins pe Martinez cu o „torpilă” la colțul lung.

The moment this World Cup came to life ???? pic.twitter.com/x3kh1KlYKH