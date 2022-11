Anunțul cum că la partidă au fost prezenți 41.721 de spectatori a ridicat multe semne de întrebare în spațiul public, având în vedere că stadionul pe care s-a disputat această partidă, Al Thumama, are o capacitate de ”doar” 40.000 de locuri!

Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care sistemul de securitate al arenei a suferit o defecțiune, astfel că fanii au putut intra la meci fără Hayya, aplicația cu care le-a fost permis accesul în Qatar fanilor care au cumpărat un bilet la cel puțin unul dintre meciurile de la Cupa Mondială.

Marca scrie că turnicheții au suferit o defecțiune. Mai pe scurt, mai mulți fani au putut intra la meci fără să prezinte tichetul de acces!

The attendance for Senegal vs. Netherlands was announced as 41,721.

The official capacity of the Al Thumama Stadium stadium in Qatar is 40,000.

Here are some photos of the stands...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/09jdf9TNTf