După meci, mai multe publicați internaționale au scris că Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, le-ar fi promis câte un autoturism Rolls Royce Phantom tuturor jucătorilor pentru victoria impresionantă de la Mondial.

Totuși, informațiile au fost false. După selecționerul Herve Renard, și jucătorul Saleh Al Shehri, marcator în meciul cu Argentina, a negat că ar fi vorba despre un astfel de premiu.

"Am citit că veți prim câte un Rolls Royce pentru victoria fabuloasă cu Argentina. Ne poți spune dacă este adevărat? Iar dacă este, spune-ne ce părere ai și dacă ți-ai ales culoarea", a fost întrebarea unui jurnalist, la conferința de presă a Arabiei Saudite.

Saleh Al Shehri, jucătorul lui Al Hilal, a început să râdă imediat după ce jurnalistul a pronunțat "Rolls Royce", iar ulterior a răspuns: "Nu este adevărat. Suntem aici să servim patria și să dăm tot ce avem mai bun. Pentru noi, acesta este cea mai mare realizare".

Reporter asks Saleh Alshehri about getting a Rolls Royce for winning against Argentina. Lesson that topics trending on Twitter are usually rumors pic.twitter.com/CMYBRwY2Ly