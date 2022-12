Rafael van der Vaart, fostul mare mijlocaș al Olandei, a comentat insuccesul Germaniei într-o cheie interesantă.

Olandezul, acum analist TV, a găsit un vinovat pentru dezastrul naționalei Germaniei la Campionatul Mondial din Qatar.

Pentru Van der Vaart, veriga slabă a fost stoperul Niklas Sule, fotbalistul Borussiei Dortmund.

"Germania are o problemă în defensivă. Sule nu e un fotbalist de clasă mondială. El e 'Harry Maguire' al nemților", a fost ironia îndreptată de Van der Vaart către Sule, cu trimitere la gafeurul de serviciu de la Manchester United, Harry Maguire.

????️ Rafael van der Vaart: "Germany have a problem in defence. Niklas Süle is not world class. He is the German Harry Maguire."#GER | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oWK6apek5A