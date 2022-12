Japonia, felicitată de Elon Musk pentru calificarea în optimile de finală. Statistica incredibilă a niponilor în meciul cu Spania

Japonia a produs o nouă surpriză la Cupa Mondială, prin golurile marcate de Ritsu Doan (minutul 48) şi Ao Tanaka (minutul 53), revenind, ca şi la meciul cu Germania, după ce a fost condusă prin reușita lui Alvaro Morata (minutul 7).

Spania, care a tremurat pentru calificare câteva minute (cât timp a condus Costa Rica pe Germania), şi-a văzut interesul, terminând pe locul secund şi având un culoar favorabil în continuare către fazele superioar

Spania s-a calificat în optimi de pe locul secund, după un debut fulminant, 7-0 cu Costa Rica, şi apoi două meciuri mai puţin convingătoare, 1-1 cu Germania şi 1-2 cu Japonia.

Eşecul cu Japonia aduce selecţionatei ''La Roja'' un adversar mail facil la prima vedere în optimile de finală, câştigătoarea Grupei F, Maroc, meciul fiind programat pe 6 decembrie (Education City Stadium - Doha, 17:00).

Japonia, care a câştigat grupa după 2-1 cu Germania, 0-1 cu Costa Rica şi 2-1 cu Spania, va înfrunta a doua clasată din Grupa F, Croaţia, vicecampioana mondială, meci care va avea loc pe 5 decembrie (Al Janoub Stadium - Al Wakrah, 17:00).

După victoria cu Spania și calificarea în optimile de finală ale Campionatului Mondial, niponii au primit un mesaj de felicitare din partea Elon Musk, care a scris pe Twitter: "Felicitări, Japonia!".

Victoria Japoniei cu Spania este cu atât mai impresionantă, cu cât reprezentativa din Asia a avut o posesie de doar 17,7% pe durata partidei, cea mai mică din istoria unui meci de la Campionatul Mondial.

Japan beat Spain with just 17.7% possession, the lowest figure ???????????????? recorded in World Cup history ???? pic.twitter.com/q55lKljyq4