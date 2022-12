Golul decisiv al meciului a fost marcat de Ao Tanaka, în minutul 51, după o fază controversată. Inițial, arbitrul a anulat reușita, considerând că mingea pasată de Kaoru Mitoma către marcator apucase să părăsească integral suprafața de joc.

Totuși, după intervenția VAR, arbitrul a revenit asupra deciziei și a validat golul.

Validarea golului marcat de Japonia a stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori postând imagini din diverse cadre în care pare că mingea a depășit cu întreaga circumferință suprafața de joc.

Totuși, jurnaliștii de la Goal au încercat să ofere o explicație pentru care VAR-ul a decis să valideze golul Japoniei.

"De ce s-a validat golul? E posibil ca arbitrii din camera VAR să fi văzut reluări din anumite unghiuri care nu s-au transmis și la TV, iar acolo să se observe că mingea nu a depășit cu întreaga circumferință linia.

Totuși, imaginile care se rostogolsc pe rețelele sociale par să spună altceva. Cu siguranță este una dintre cele mai controversate decizii de la Cupa Mondială până acum", a scris Goal.

I have just seen this angle which to me is clear evidence that the ball was still in play!#WorldCup2022 #WorldCup #Japan #JAPESP #Spain #football #VAR pic.twitter.com/WwSOn7bc7Z