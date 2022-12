Gary Lineker a reacționat imediat pe Twitter după eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială.

Golgheterul Cupei Mondiale din 1986, unul dintre cei mai apreciați experți TV din fotbal, a mizat pe o zicală clasică, însă a pus un strop de ironie în final.

Pe Twitter, unde Lineker postează des, imediat după Germania - Costa Rica 4-2, a scris câteva rânduri.

"Fotbalul e un joc simpul. 22 de bărbați aleargă după o minge, iar la sfârșit câștigă Germania. Numai dacă trece de faza grupelor", a scris fostul mare atacant de la Tottenham și Barcelona.

“Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans always win.” If they get through the group stage. pic.twitter.com/Svhay80Kw2