Numai maseurul n-a jucat la Mondial! Performanță unică a Braziliei la turneul final din Qatar

Brazilia își continuă drumul spre titlul mondial mult visat și, după victoria din optimi, 4-1 cu Coreea de Sud, a bifat o performanță unică în istoria turneelor finale.

Astfel, selecționerul Tite deja i-a folosit până înaintea sfertului de finală cu Croația pe toți cei 26 de fotbaliști convocați pentru Mondialul din Qatar, inclusiv pe cei trei portari din lot!

Ultimul pe listă rămas fără minute la turneul final, al treilea goalkeeper, Weverton, a fost introdus în minutul 80 al partidei cu sud-coreeenii.

Selecționer - Tite

Portari - Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Fundași - Danilo (Juventus), Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Alex Sandro (Juventus), Dani Alves (UNAM), Eder Militao (Real Madrid), Alex Telles (FC Sevilla), Bremer (Juventus)

Mijlocași - Casemiro (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacanți - Richarlison (Tottenham), Neymar (PSG), Raphinha (FC Barcelona), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Vinicius Junior (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo)

