Italia dă vina pe lipsa regulii U21 pentru înfrângerea cu Macedonia de Nord! "Cluburile promovează puțini tineri, care primesc timp de joc insuficient"

Gabriele Gravina, președintele Federației Italiene de Fotbal (FIGC), a acuzat cluburile din prima divizie că se concentrează prea mult pe transferul jucătorilor străini, în detrimentul celor italieni. "Squadra Azzurra" lipsește de la al doilea Campionat Mondial consecutiv, după ce a fost eliminată în play-off de Suedia, în 2017, și de Macedonia de Nord, în 2022.

În lotul pentru semifinala play-off-ului pentru Mondialul din Qatar, Roberto Mancini a fost nevoit să cheme patru jucători brazilieni naturalizați, Emerson Palmieri, Luiz Felipe, Jorginho și Joao Pedro.

"Selecționerii noștri au o misiune dificilă când trebuie să aleagă jucătorii chemați la echipa națională, din cauză că doar aproximativ 30% din jucătorii tineri sunt italieni. Iar cei care sunt promovați în loturile primelor echipe primesc timp de joc insuficient. Altă problemă e că jucătorii sunt fericiți că sunt convocați, dar cluburile opun rezistență. Cluburile italiene văd mai mult ca pe o iritație convocarea decât ca pe o oportunitate și o datorie.

Încă de luna trecută, am cerut Lega Calcio să amâne o etapă din Serie A, pentru ca Roberto Mancini să aibă mai mult timp cu jucătorii la dispoziție, dar am fost refuzați categoric. A fost o mare dezamăgire, pentru că echipa a avut la dispoziție o singură zi, pentru a pregăti meciul cu Macedonia de Nord. Așa cum am acceptat laudele vara trecută, trebuie să primim criticile acum. Dar cred că trebuie să facem mai mult pentru a proteja echipele noastre naționale.

Am crezut că pandemia de Covid-19 va face cluburile să își schimbe strategia, de la încercarea disperată de a avea încasări tot mai mari, la a scădea cheltuielile. Iar acest lucru se poate realiza doar prin investiții în formarea antrenorilor și promovarea cât mai multor fotbaliști tineri, care pot fi selecționați și la echipele naționale", a acuzat Gravina.