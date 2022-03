Patru foști sau actuali jucători din Liga 1 dau piept cu Italia în barajul pentru Mondial!

Selecționerul macedonean Blagoja Milevski a anunțat lotul pentru meciul cu Italia, semifinala din play-off-ul de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2022.

Partida va avea loc pe 24 martie, la Palermo, iar câștigătoare va juca finala barajului cu învingătoarea dintre Portugalia și Turcia.

Portarul Kristijan Naumovski (FC Shkupi, ex-Dinamo) și mijlocașii Stefan Askovski (Sepsi Sf. Gheorghe, unde s-a transferat anul trecut de la FC Botoșani), Boban Nikolov (Sheriff Tiraspol, ex-Viitorul Constanța) și David Babunski (Debrecen, ex-FC Botoșani, Viitorul Constanța) se află în lotul macedonenilor alături de vedeta Elif Elmas (Napoli).

Mijlocașul din Serie A este însă suspendat pentru partida cu Italia, fiind disponibil doar pentru o eventuală finală jucată în play-off.

Macedonia de Nord este echipa care a terminat pe locul al doilea în grupa din preliminarii în care s-a aflat și naționala României.

Blagoja Milevski called up 27 players for next Thursday's World Cup qualifying play-off away to Italy.

Elmas and Kostadinov are suspended (yellow cards), but they were called up in case Macedonia upsets Italy and reaches the play-off final.

No major surprises on the list. pic.twitter.com/gQCZSrGldy