UEFA a anunțat când și unde se dispută 'Finalissima': super-duelul dintre Italia și Argentina

Câștigătoarea Campionatului European și câștigătoarea Copei America se vor întâlni într-un super-duel e care UEFA l-a numit 'Finalissima'. Meciul se va disputa pe 1 iunie, pe arena Wembley din Londra, unde s-a disputat și finala Campionatului European, câștigată de Italia în fața Angliei, la loviturile de departajare.

„Meciul îi pune față în față pe campionii europeni cu omologii lor sud-americani, într-o confruntare convenită după ce UEFA și CONMEBOL și-au reînnoit și consolidat protocolul de colaborare pe data de 15 decembrie 2021”, anunță UEFA în comunicatul oficial.

???? The #Finalissima 2022 is coming soon!

London’s iconic Wembley Stadium will be the setting for a showdown between #EURO2020 winners Italy and #CopaAmérica champions Argentina.

????️ Wednesday 1 June

⏰ 19:45 local time (20:45 CET)

????️ 86,000 capacity

Ticket information: ⬇️