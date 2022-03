Portugalia - Turcia 3-1 și Italia - Macedonia de Nord 0-1 | Bale și Ronaldo au făcut schimb de locuri! Macedonia de Nord produce minunea! Elimină campioana europeană! 

Programul meciurilor din semifinalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial

Italia - Macedonia de Nord 0-1

Min. 90+2: GOL Macedonia de Nord! Trajkovski marchează în ultimele minute ale jocului și produce minunea! O elimină pe campioana europeană din traseul pentru Cupa Mondială!



Echipele de start

Italia: Donnarumma - Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne

Macedonia de Nord: Dumitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Churlinov, Ademi, Bardhi, Nikolov - Ristovski, Trajkovski

Portugalia - Turcia 3-1

Min. 90+4: GOL Portugalia! Nunes scapă singur cu portarul și face 3-1.

Matheus Nunes goal ⚽ Rafael Leao sends the sporting CP man through and he seals the game for Portugal ????pic.twitter.com/TxDaW6HVlp — Birdiefootball (@birdiefootball) March 24, 2022

Min. 84: PENALTY RATAT Turcia! Yilmaz putea duce meciul în prelungiri, dar execuția atacantului șterge bara.

Min. 65: GOL Turcia! Yilmaz și Under fac șah-mar apărarea Portugaliei, iar atacantul lui Lille reduce din diferență.

Min. 47: GOL Portugalia! Jota face 2-0 cu o lovitură de cap, în urma unei centrări perfecte a lui Otavio.

Some header from Diogo Jota. pic.twitter.com/tphEOCPS2a — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) March 24, 2022

Min. 15: GOL Portugalia! Otavio deschide scorul pentru lusitani, după un șut al lui Bernardo Silva.

GOOOOOAL, Portugal ???????? scores Porto forward Otavio scores for Fernando Santos men. Turkey down, was expected as they’ve been poor in the first 15 minutes. #PORTUR pic.twitter.com/yVXPaUZMEC

Echipele de start

Portugalia: Costa - Dalot, Danilo, Fonte, Gurreiro - Fernandes, Moutinho, Silva - Ronaldo, Jota, Otavio

Turcia: Cakir - Kabak, Demiral, Soyuncu, Kutlu - Celik, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu - Under, Ylmaz

Suedia - Cehia 0-0

Țara Galilor - Austria 2-1

Min. 64: AUTOGOL Țara Galilor! Davies deviază nefericit șutul lui Sabitzer și îl învinge pe Hennessey.

People actually blaming Davies for this? pic.twitter.com/0OhMYn9I0J — ⚪️ (@__THFC) March 24, 2022

Min. 51: GOL Țara Galilor! Gareth Bale lovește din nou! Jucătorul Realului înscrie cu un șut puternic din careu la colțul lung.

Min. 25: GOL Țara Galilor! Gareth Bale deschide scorul cu o lovitură liberă executată impecabil!

GARETH BALE! OUT OF THIS WORLD ???? pic.twitter.com/JcNsViMiMp — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022

Echipele de start

Țara Galilor: Hennessey - Ampadu, Rodon, Davies, Roberts - Wilson, Allen, Ramsey, Williams - James, Bale

Austria: Lindner - Seiwald, Hinteregger, Dragovic, Alaba - Schlager, Laimer, Lainer, Baumgartner - Sabitzer - Arnautovic

* Scoția - Ucraina a fost amânat din cauza războiului declanșat de Rusia, fără a se stabili data disputării meciului

* Polonia - Rusia nu se mai joacă după ce Rusia a fost suspendată din competiție din cauza invaziei în Ucraina

Programul meciurilor din finalele play-off-ului pentru Campionatul Mondial

29 martie, 21:45 Polonia - Suedia/Cehia

29 martie, 21:45 Portugalia/Turcia - Italia/Macedonia de Nord

* Pentru Țara Galilor/Austria - Scoția/Ucraina nu s-a stabilit încă data

* Învingătoarele din cele trei finale se vor califica la turneul final al Campionatului Mondial din 2022

Primele semifinale din cadrul play-off-ului pentru Campionatul Mondial din Qatar se dispută în această seară, programul partidelor fiind ”trunchiat” din cauza invaziei Rusiei lui Putin în Ucraina.

Italia - Macedonia de Nord, Portugalia - Turcia, Suedia - Cehia și Țara Galilor - Austria se joacă de la ora 21:45, în timp ce Scoția - Ucraina a fost amânat fără a se stabili data disputării meciului, iar Rusia a fost exclusă de FIFA din competiție, lăsând Polonia calificată direct într-una dintre finalele barajului.

Dacă vor învinge în această seară, campiona europeană Italia și Portugalia lui Cristiano Ronaldo se vor întâlni în finala de pe 29 martie.