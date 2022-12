Fotbalistul de la Mondial care l-a impresionat pe selecționerul Franței: „E unul dintre cei mai buni”

Franța (6p) a terminat grupa D pe prima poziție, după ce a înregistrat două victorii (2-1 vs Danemarca, 4-1 vs Franța) și o înfrângere (0-1 vs Tunisia) și se va duela cu Polonia în optimile de finală. Câștigătoarea se va confrunta cu învingătoarea din Anglia - Senegal.

Selecționerul „Cocoșului galic”, Didier Deschamps, a vorbit despre Robert Lewandowski, atacantul polonezilor, evidențiind faptul că este unul dintre cele mai bune numere nouă din lume. Vârful a fost integralist în toate meciurile de la Mondial și a bifat un gol și un assist.

„E unul dintre cele mai bune numere nouă din lume. E o parte importantă din echipă. Lewandowski poate face diferența în orice moment”, a spus Didier Deschamps, potrivit getfootballnewsfrance.com.

Lotul Franței la CM 2022

Selecționer - Didier Deschamps

Portari - Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Fundași - Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphael Varane (Manchester United), Axel Disasi (AS Monaco / l-a înlocuit pe Presnel Kimpembe)

Mijlocași - Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Ol. Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Jordan Veretout (Ol. Marseille)

Atacanți - Karim Benzema (Real Madrid) - indisponibil din cauza unei accidentări, Kingsley Coman (Bayern Munchen), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig) - înlocuit cu Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach)

Lotul Poloniei la CM 2022

Selecționer - Czeslaw Michniewicz

Portari - Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Copenhaga / l-a înlocuit pe Bartłomiej Drągowski)

Fundași - Kamil Glik (Benevento), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Jan Bednarek (Aston Villa), Artur Jedrzejczyk (Legia Varșovia), Matty Cash (Aston Villa), Nicola Zalewski (AS Roma), Jakub Kiwior (Spezia), Robert Gumny (Augsburg), Mateusz Wieteska (Clermont Foot)

Mijlocași - Grzegorz Krychowiak (Al Shabab Riad), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Piotr Zielinski (Napoli), Przemyslaw Frankowski (RC Lens), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Damian Szymanski (AEK Atena), Szymon Zurkowski (Fiorentina), Krystian Bielik (Birmingham City), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Michal Skoras (Lech Poznan)

Atacanți - Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte FC)

Mondialul din Qatar

Olanda - SUA, Argentina - Australia, Japonia - Croația, Brazilia - Coreea de Sud, Anglia - Senegal, Franța - Polonia, Maroc - Spania și Portugalia - Elveția sunt meciurile de la CM 2022 din optimi.

Olanda, Anglia, Argentina, Franța, Japonia, Maroc, Brazilia și Portugalia sunt naționalele care au reușit să se califice în optimile de finală ale Mondialului de pe prima poziție.

Qatar este prima națională care găzduiește un Campionat Mondial și pierde toate meciurile din grupă. Qatarezii au strâns un golaveraj de -6, marcând un singur gol.