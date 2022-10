Angel Di Maria s-a accidentat cu o lună înainte de Cupa Mondială! Verdictul medicilor

Angel Di Maria (34 de ani) a suferit o accidentare musculară, care îl va ține departe de teren în următoarea perioadă. Argentinienii s-au temut pentru extrema dreaptă, având în vedere că, în mai puțin de o lună, va începe Campionatul Mondial.

Se pare că accidentarea nu este chiar atât de gravă, iar Di Maria va fi „sută la sută” apt în aproximativ 20 de zile, astfel că nu va rata turneul final, notează jurnalistul Fabrizio Romano.

Ángel Di Maria will not be available for 20 days due to muscle injury vs Maccabi Haifa. He’s expected to be 100% fit for the World Cup. ???????????? pic.twitter.com/z1sQ30V0Cv