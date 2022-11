Courtois și Hazard, discursuri tranșante la conferință după zvonurile că vestiarul Belgiei e dezbinat: „Dacă îl găsim, va fi ultima sa zi în echipă!” 

Imediat după meci, Thibaut Courtois (30 ani) a fost surprins lovind cu pumnul într-un plexiglas de la banca de rezerve, furios de înfrângerea suferită. Jan Vertonghen s-a luat de Kevin De Bruyne și declarațiile pe care le-a făcut înainte de meci, când a declarat că „echipa e prea bătrână pentru a câștiga Mondialul”. Vertonghen i-a răspuns acid mijlocașului, acuzând problemele mari din atac.

Ulterior s-a scris și că a existat un dialog aprins între Eden Hazard, Lukaku și De Bruyne, situația degenerând serios. Presa internațională a punctat ulterior că există neînțelegeri mari în vestiarul Belgiei și între De Bruyne și Courtois, care nu își vorbesc de ani buni.

Pentru a „calma apele” la conferința de presă premergătoare meciului cu Croația au mers cei doi căpitani ai Belgiei, Thibaut Courtois și Eden Hazard, în ciuda faptului că au fost anunțate inițial prezențele lui Carrasco și a lui Vertonghen. Cei doi au ieșit în față pentru a lămuri situația.

Ce au spus Thibaut Courtois și Eden Hazard la conferința de presă

Primul care a vorbit a fost Hazard, care a făcut precizări în legătură cu acțiunile care au avut loc în vestiar: „Nu a fost mare lucru, tot ce s-a spus a fost exagerat. Am avut ieri o întâlnire și am vorbit de multe subiecte. A fost prezent și Roberto Martinez. Avem două zile pentru a pregăti următorul meci și să încercăm să câștigăm.

Nu, nu a existat o discuție cu Vertonghen după meciul cu Maroc. Am vorbit cu De Bruyne legat de ceea ce a spus despre stilul de joc și îmbătrânire, însă a spus-o mai mult ca o glumă. Are multă încredere în grup, altfel nu s-ar afla aici.

E normal ca în vestiar să fim furioși pentru că am pierdut, însă nimic în afară de asta E un moment complicat, cel mai complicat pentru mine la națională, însă marile echipe au momente complicate. Trebuie să fim mai uniți și să câștigăm pe teren”, a spus citat de Marca.

Ulterior a vorbit și portarul Belgiei, Thibaut Courtois, care a comentat și tranșat toate subiectele apărute în presă.

„Nimeni nu e fericit acum, însă ne gândim să câștigăm joi pentru a ne califica. E fotbal, se poate întâmpla orice, dar vom da totul. Suntem furioși în vestiar pentru că am pierdut și dezamăgiți de rezultat. A vorbit și selecționerul după meci. Cred că presa a exagerat prea mult situația. Noi credem că ne putem califica.

(n.r. că a rupt o bancă din vestiar) S-a spus ceva ce nu a existat. Am lovit cu pumnul o bancă. Desigur, toți eram dezamăgiți, însă nu a țipat nimeni. Nu ajută așa ceva. Pentru asta există reuniunile de grup. Totul se exagerează în presă și asta e principala problemă. Se scrie mult de cum te înțelegi cu coechipierii. Am avut întâlnirea de grup, am discutat și asta e cel mai important.

(n.r. că ar exista o 'cârtiță' în vestiar) E o nebunie să te gândești la asta. Muncim cu multe persoane pe lângă jucători, se poate ca cineva să fi spus ceva. Nu a trebuit să investigăm dacă s-a spus ceva. Dar da, dacă îl găsim, va fi ultima sa zi în echipă”, a declarat portarul.