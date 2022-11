Kevin De Bruyne surprinde: "Nu avem nicio șansă să câștigăm Mondialul!". Argumentele belgianului

Belgia are un lot cotat la peste 560 de milioane de euro, iar "Diavolii Roșii" ocupă locul secund în clasamentul FIFA, fiind devansată doar de Brazilia. Mai mult, echipa lui Roberto Martinez a debutat cu o victorie în Qatar, 1-0 contra Canadei.

Kevin De Bruyne: "Belgia nu are nicio șansă să câștige Mondialul"

Totuși, Kevin De Bruyne nu îi dă vreo șansă Belgiei la câștigare trofeului, principalul său argument fiind acela că echipa este îmbrătrânită.

"Nu avem nicio șansă la câștigarea Mondialului. Suntem prea bătrâni. Cred că șansa noastră a fost în 2018. Avem o echipă bună, dar e îmbrătrânită. Am pierdut câțiva jucători importanți. Au venit alții noi din spate, dar nu sunt la nivelul celor din 2018. Mai degrabă consider că suntem outsideri la această ediție", a spus Kevin De Bruyne, într-un interviu realizat de The Guardian în urmă cu câteva săptămâni și publicat sâmbătă.

La ediția din 2018, Belgia a câștigat cu punctaj maxim o grupă din care au mai făcut parte Anglia, Tunisia și Pamama, apoi au eliminat Japonia și Brazilia, pierzând în semifinale contra Franței, care avea să câștige și competiția. Belgienii s-au mulțumit cu locul 3, după ce au câștigat finala mică împotriva Angliei (2-0).

Cu trei puncte după primul meci de la actuala ediție, contra Canadei (1-0), Belgia va mai înfrunta în grupa F Maroc (astăzi) și Croația (joi).

Cu ”bunicii” la Mondial! Ce medie de vârstă are Belgia

Potrivit Opta, media de vârstă a primului ”11” aliniat de Roberto Martinez în meciul cu Canada este de 30 de ani și 181 de zile.

Echipa Belgiei este cea mai ”bătrână” de la Cupa Mondială din Qatar, iar media de vârstă este cea mai mare din istoria ultimilor 24 de ani a naționalei Belgiei.