Morgan Freeman a fost personajul principal al ceremoniei de deschidere de la Campionatul Mondial din Qatar. Celebrul actor a oferit un moment impresionant în prima parte a evenimentului, recitând anumite versete din Coran, care transmit un mesaj pentru unitate și pace pe Pământ.





Ghanim Muftah with Morgan Freeman starts the #FIFAWorldCup opening ceremony with the verses from Holy Quranpic.twitter.com/97mcUUeKQO