A fost desemnat cel mai frumos gol de la Campionatul Mondial din Qatar. Reușita îi aparține unui brazilian 

După încheierea competiției, suporterii au fost puși să voteze cel mai frumos gol al actualei ediții a Campionatului Mondial.

FIFA a anunțat că reușita lui Richarlison, din partida Brazilia-Serbia, câștigată de sud-americani cu scorul de 2-0, a fost ales golul campionatului. Atacantul lui Tottenham a avut o super execuție, a făcut o preluare de excepție și a reluat spectaculos dintr-o foarfecă.

Brazilia s-a oprit în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din Qatar, fiind învinsă de Croația, după loviturile de departajare.

Voted by you and only you:

