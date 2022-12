Brazilia a „demolat-o” pe Coreea de Sud, 4-1, în optimile Campionatului Mondial. Sudamericarii au marcat prin Vinicius (22 ani), Neymar (30 ani), Richarlison (25 ani) și Lucas Paqueta (25 ani) și și-au asigurat locul în sferturile competiției, unde o vor întâlni pe Croația, pe 9 decembrie, de la 17:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Brazilienii au avut un mod inedit de a sărbători cele 4 goluri înscrise contra Coreei de Sud și au dansat la fiecare reușită. Sărbătoarea a continuat și după ce partida s-a terminat. Richarlison a stat de vorbă cu Ronaldo Luis Nazario de Lima (46 ani) și chiar l-a învățat pe dublul câștigător lal Campionatului Mondial „Dansul Porumbelului”.

Richarlison showing Ronaldo how to do the pombo dance ????

R9 ???? R9 pic.twitter.com/NzXRXxy9uF