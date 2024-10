Pogacar are un salariu anual de 6 milioane de euro

Ciclistul avea contract cu actuala echipă până în 2027, dar cele două părți au decis să îl extindă cu încă trei ani. UAE Team Emirates, echipă înființată în 1999 sub numele Lampre, îl are ca manager general pe fostul ciclist elvețian Mauro Gianetti și are un buget anual de 60 de milioane de dolari, unul dintre cele mai mari din ciclismul profesionist mondial.



Din acest buget, aproximativ 10% se duce către remunerația slovenului, care primește anual 6 milioane de euro (6.5 milioane de dolari), plus bonificații în funcție de performanțe. Spre comparație, portarul brazilian Ederson primește același salariu la Manchester City, club cu care a câștigat Champions League, Premier League (x6), FA Cup (x2), EFL Cup (x4), Community Shield (x3), Supercupa Europei și FIFA Club World Cup.



UAE Team Emirates, echipă finanțată de guvernul care deține pe Manchester City

Echipa este finanțată de guvernul din Emiratele Arabe Unite, care a mai investit în City Football Group (Manchester City, Girona, Palermo, Troyes, Lommel, New York City, Mumbai City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Shenzhen Peng City, Montevideo City Torque, Esporte Clube Bahia, Club Bolivar, Vannes, Geylang International, Istanbul Bașakșehir), Goals Soccer Centers (minifotbal) și Abu Dhabi United Group (imobiliare / portofoliu de peste 1 miliarde de lire sterline în zona Manchester). EAU controlează aproximativ 4% din producția de petrol mondială și mai are investiții de aproximativ 1 trilion de dolari în SUA, în imobiliare, infrastructură și technologie.



Slovenul este cel mai valoros ciclist al momentului

Tadej Pogacar (26 de ani) a concurat la profesioniști pentru Team Rog–Ljubljana (2017-2018) și UAE Team Emirates (2019-prezent). Cu actuala formație a câștigat 88 de curse, printre care Tour de France (2020, 2021, 2024), Giro d'Italia (2024), Tirreno-Adriatico (2021, 2022), Paris-Nice (2023), Volta a Catalunya (2024), UAE Tour (2021, 2022), Tour of Slovenia (2021, 2022), Tour of California (2019), Volta a la Comunitat Valenciana (2020), Volta ao Algarve (2019), Vuelta a Andalucia (2023), World Road Race Championships (2024), Tour of Flanders (2023), Liege-Bastogne-Liege (2021, 2024), Giro di Lombardia (2021, 2022, 2023, 2024), Strade Bianche (2022, 2024), GP de Montreal (2022, 2024), Amstel Gold Race (2023), La Fleche Wallonne (2023), Tre Valli Varesine (2022) și Giro dell'Emilia (2024).



Componența lotului echipei UAE Team Emirates pentru sezonul 2024:

Tadej Pogacar (Slovenia), Joao Almeida (Portugalia), Adam Yates (Marea Britanie), Igor Arrieta (Spania), Juan Ayuso (Spania), Filippo Baroncini (Italia), Sjoerd Bax (Olanda), Mikkel Bjerg (Danemarca), Jan Christen (Elveția), Alessandro Covi (Italia), Isaac del Toro (Mexic), Finn Fisher-Black (Noua Zeelandă), Felix Grosschartner (Austria), Marc Hirschi (Elveția), Alvaro Hodeg (Columbia), Vegard Stake Laengen (Norvegia), Rafal Majka (Polonia), Brandon McNulty (SUA), Juan Sebastian Molano (Columbia), Antonio Morgado (Portugalia), Domen Novak (Slovenia), Ivo Oliveira (Portugalia), Rui Oliveira (Portugalia), Nils Politt (Germania), Pavel Sivakov (Franța), Marc Soler (Spania), Diego Ulissi (italia), Jay Vine (Australia), Michael Vink (Noua Zeelandă), Tim Wellens (Belgia)



Foto - Getty Images