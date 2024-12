Dennis poate fi condamnat la 7 ani de închisoare!

Fostul ciclist a fost acuzat că şi-a ucis soţia, Melissa Hoskins, campioană mondială la urmărire pe echipe şi câştigătoare a Turului Insulei Chongming (2012). Hoskins a decedat în spital, pe 30 decembrie 2023, după ce a fost lovită de o camionetă condusă de consortul său, în apropierea casei conjugale de la periferia orașului Adelaide.



Nu se știu încă toate detaliile accidentului, dar Dennis s-a înțeles cu procuratura pentru a scurta durata procesului și a pledat vinovat pentru încadrarea juridică a faptei la una echivalentă cu uciderea din culpă. În Australia, acuzație agravată de creare a riscului de vătămare (aggravated charge of creating likelihood of harm) implică o pedeapsă maximă de șapte ani de închisoare și o pierdere a drepturilor civile pentru cinci ani. Cuplul de sportivi avea doi copii.



A concurat pentru Garmin, BMC, Merida, INEOS și Visma

Rohan Dennis (34 de ani) este născut la Adelaide, în sudul Australiei. El a concurat pentru echipele de amatori Australia Institute of Sport (2009-2010), Rabobank Continental Team (2011) și Team Jayco - AIS (2012), iar în competițiile profesioniste a îmbrăcat tricoul echipelor Garmin - Sharp (2013-2014), BMC Racing Team (2014-2018), Bahrain - Merida (2019), INEOS Grenadiers (2020-2021) și Team Jumbo - Visma (2022-2023).



În palmaresul său se găsesc câștigarea USA Pro Cycling Challenge (2015), Tour Down Under (2015), World Time Trial Championships (2018, 2019), Australia National Time Trial Championships (2016–2018, 2022), Tour of Alberta (2013) și Tour La Provence (2017), stabilirea recordului mondial orar (8 februarie 2015 / 52.491 km), dar și victorii de etapă în Tour de France (1 / 2015), Giro d'Italia (1 / 2018) și Vuelta a Espana (2 / 2018).

Foto - Getty Images