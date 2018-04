TRAGEDIE | Michael Goolaerts a decedat la spital dupa ce suferise un stop cardiac in timpul cursei Paris-Roubaix! Ciclistul belgian avea doar 23 de ani

Ciclistul Michael Goolaerts a decedat duminica seara, ora 23:40, dupa ce suferise un stop cardiac in timpul cursei Paris-Roubaix.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Belgianul in varsta de 23 de ani, rutier al echipei Vérandas Willems–Crelan, a cazut in timpul cursei Paris-Roubaix si a intrat apoi in stop cardio-respirator. Goolaerts a fost transportat de urgenta la spitalul din Lille, insa medicii nu l-au mai putut salva.



"Michael a murit la spitalul din Lille, la 22:40, in prezenta membrilor familiei si a celor dragi. A facut stop cardiac, iar medicii nu l-au putut salva", a fost comunicatul postat de cei de la Vérandas Willems–Crelan.