„Va deveni cel mai scump mijlocaș din lume!” Starul de la naționala Angliei de care Fabrizio Romano s-a convins deja

În momnetul în care Borussia Dortmund l-a achiziționat pe Jude Bellingham (25 milioane de euro, de la Birmingham), englezul era cotat la 11 milioane de euro. Iar acum, după doi ani, valoarea lui Bellingham este de 90 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Mijlocașul central a bifat 17 apariții în toate competițiile până acum, în această stagiune, la Borussia Dortmund și a reușit să se impună pe tabelă de nu mai puțin opt ori și abia ce a împlinit 19 ani!

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, "guru" al transferurilor, așa cum i se spune, a vorbit despre Jude Bellingham pe rețelele oficiale de social media ale sale, evidențiind faptul că englezul va ajunge cel mai scump transfer al lumii în viitorul apropiat.

„Jude Bellingham a înscris deja opt goluri în acest sezon, incluzând patru în Champions League. E doar octombrie, iar el ar trebui să fie mijlocaș... Și are abia 19 ani. Jude va deveni cel mai probabil cel mai scump mijlocaș din toate timpurile”, a concluzionat Fabrizio Romano, pe contul său oficial de Twitter.

