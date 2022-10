Atacantul norvegian a deschis scorul în minutul 22, după un assist al portarului Ederson. Haaland a trecut de portar și de un fundaș al lui Brighton și a înscris în poarta goală.

După 20 de minute, Haaland și-a trecut în cont dubla, de această dată din penalty, după un fault asupra lui Bernardo Silva. Norvegianul a ales un șut în forță de la 11 metri, în stânga portarului.

Brighton, antrenată de Roberto de Zerbi, a redus din handicap în minutul 53, prin Trossard, însă Kevin De Bruyne a fost cel care a stabilit scorul final în minutul 75.

Haaland a ajuns la 22 de goluri marcate în primele 15 meciuri la Manchester City, în toate competițiile, iar nouarul a devenit primul jucător al cetățenilor, după Sergio Aguero, în 2018, care izbutește să înscrie în șapte meciuri consecutive acasă, potrivit Opta.

În urma acestei victorii, Manchester City a ajuns la 26 de puncte și ocupă locul 2 în Premier League, la o lungime în spatele lui Arsenal, însă "tunarii" au un meci mai puțin.

7 - Erling Haaland is the first Manchester City player to score in seven consecutive home games in all competitions since Sergio Agüero in February 2018. Unstoppable. pic.twitter.com/3e7qCXVB6o