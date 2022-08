„Să fiu sincer, nu îmi pasă dacă se duce acolo Cristiano!” Julian Nagelsmann, tranșant în cazul lui Ronaldo 

Atacantul portughez i-a anunțat pe oficialii de pe Old Trafford că își dorește o nouă provocare și să evolueze pentru o echipă din Champions League, însă până în prezent nu s-a concretizat plecarea sa. Despre Cristiano Ronaldo s-a scris că a fost refuzat de diferite cluburi importante din Europa, printre care și Bayern Munchen.

Pe lângă Bayern, presa internațională a scris că Jorge Mendes, agentul jucătorului, l-ar fi oferit Borussiei Dortmund, însă CEO-ul nemților, Hans-Joachim Watzke, a închis această variantă.

Julian Nagelesmann a vorbit despre Cristiano Ronaldo

Antrenorul campioanei Germaniei a fost întrebat despre posibilitatea de a-l vedea pe Cristiano Ronaldo în Bundesliga, acesta nu s-a abținut și și-a spus clar părerea.

„Să fiu sincer, nu îmi pasă dacă Cristiano se duce la Borussia. Dacă merge sau nu acolo, nu are relevanță pentru mine. Singurul lucru pe care îl știu e că are contract cu United. Am învățat să nu vorbesc despre jucători care nu sunt ai mei.

Nu este cel mai tânăr iar asta înseamnă că investești mulți bani pentru un veteran. Cred că multora le-ar plăcea să îl aibă, însă 15 cluburi din Germania nu și-ar putea permite salariul său anual. Nu îl văd câștigând 500.000 de euro anual. Nu îmi imaginez asta.

Toți știu că e un jucător mare, capabil să înscrie multe goluri. Dacă îl transferi vinzi și multe tricouri. (n.r. despre Jorge Mendes) Cred că primește 10% din salariul său, pentru că dă niște telefoane...e parte din meseria lui”, a spus Nagelsmann citat de Mundo Deportivo.