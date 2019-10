"E fantastic sa il vezi pe teren si sa incerci sa-i iei mingea!" Stanciu, impresionat de Messi: "E cel mai bun din istorie!"

Nicolae Stanciu a fost impresionat de forta Barcelonei si de jocul lui Messi.

Stanciu a fost titular pentru Slavia Praga, a contribuit la unicul gol marcat de formatia sa in poarta Barcelonei, dar in cele din urma catalanii au castigat cu 2-1.

Internationalul roman s-a simtit excelent in compania unor jucatori de talie mondiala, insa a simtit ca Slavia putea sa obtina mai mult din acest meci chiar daca a jucat in fata unei echipe uriase. Stanciu este increzator ca in retur Slavia se va descurca mai bine in fata Barcelonei.



"Am inceput foarte bine si am reusit sa egalam... Nici nu am vazut cand a intrat mingea in poarta, nu stiu ce s-a intamplat la golul lor. E pacat, pentru ca am marcat si, dupa numai patru minute, la o lovitura libera, la care nu se anunta nimic special, au marcat un gol norocos. Acest lucru ne-a incetinit putin, dar in final am reactionat din nou puternic si am fi putut marca golul egalizator. Din pacate, toate suturile au fost blocate.



Este un sentiment placut, nu multi jucatori au ocazia sa infrunte Barcelona, sa infrunte acesti jucatori uriasi. In special Messi, care eu cred ca este cel mai bun jucator din istorie. Este fantastic sa il vezi pe teren si sa intri in dueluri cu el, sa incerci sa ii iei mingea. Dar nu cred ca este vorba doar despre el. Au o echipa fantastica, cu jucatori foarte buni, iar pentru urmatorul meci ar trebui sa ne concentram sa ii oprim pe toti", a declarat Nicolae Stanciu la finalul partidei, conform TelekomSport.