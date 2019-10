Stanciu, laudat dupa duelul cu Messi: "S-a remarcat in special prin asta!" Ce au scris italienii despre Hagi: "decarul" nationalei a prins doar 3 minute contra lui Liverpool

Stanciu si Hagi au pierdut in fata unor "giganti" in UEFA Champions League.

Cei doi internationali romani au jucat impotriva Barcelonei, respectiv Liverpool, insa echipele lor au pierdut confruntarile de miercuri seara.

Stanciu a fost titular pentru Slavia Praga in confruntarea cu Barcelona, dar catalanii au castigat cu 2-1. Stanciu, inlocuit in minutul 76, a contribuit totusi la golul echipei sale si a primit nota 6 din partea italienilor de la Tuttomercatoweb.

"Mereu activ, s-a facut remarcat in special la suturile de la distanta", au scris italienii.

Ianis Hagi, pe de alta parte, a intrat pe teren abia in minutul 87 al meciului pe care Genk l-a pierdut contra lui Liverpool, scor 1-4.



"Intra in locul lui Ito, insa nu are nici timp nici moduri in care sa-si exprime calitatile", au punctat italienii.