FC Barcelona s-a impus cu 2-0 în duelul cu New York Red Bulls. Scorul a fost deschis de Ousmane Dembele, care a marcat după o acțiune superbă a catalanilor, în minutul 40. Raphinha i-a pasat ideal atacantului francez, care a preluat în careu și l-a învins pe portar cu un șut la colțul lung.

Tabela de marcaj a fost închisă de Memphis Depay, care a profitat de erorile din defensiva americanilor în minutul 87 al partidei. Pentru Ousmane Dembele este al cincilea gol marcat în amicale pentru FC Barcelona, care a câștigat patru dintre cele șase partide disputate, remizând în celelalte.

???? HIGHLIGHTS | Dembélé and Memphis provide the fireworks in New York! ???????? pic.twitter.com/3Nd3Y9Nxjy