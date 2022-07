Celta Vigo a oficializat noul său transfer, Oscar Mingueza, venit de la FC Barcelona, pe rețelele social media.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris și el pe Twitter despre mutarea spaniolului la o altă echipă din La Liga.

Fotbalistul cotat la șase milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, a semnat un contract pe patru ani cu noua sa grupare, până la sfârșitul lui iunie 2026.

Official, confirmed. Óscar Mingueza leaves Barcelona to join Celta Vigo on permanent deal, full agreement with also percentage on future sale included. ???????? #transfers

Contract completed until June 2026. pic.twitter.com/S5yaRl6l5B