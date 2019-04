"I s-a umflat foarte tare piciorul, nu putea nici macar sa se incalte!" Accidentare STUPIDA suferita de Alibec

Astra a obtinut prima victorie din play-off! Giurgiuvenii au castigat cu Sepsi, scor 1-0.

Denis Alibec, vedeta Astrei, nici macar nu a fost in lot pentru acest meci. Atacantul nu a facut deplasarea de la Sfantu Gheorghe din cauza unei accidentari stupide.

Costel Enache a povestit la interviul de finalul meciului ca Alibec s-a accidentat la un antrenament si i s-a umflat piciorul.

"A avut un contact cu unul dintre colegi, i s-a umflat foarte tare piciorul, a lovit in talpa colegului, crampoanele destul de rezistente. I s-a umflat foarte tare si nu putea incalta gheata, plus ca era si durerea. Eu cred ca in doua, trei zile il refacem", a declarat Costel Enache pentru TelekomSport.

Alibec a jucat in doar doua meciuri pentru Astra in playoff si a reusit sa marcheze un gol, reusita venita in infrangerea cu Viitorul, scor 1-4, din etapa trecuta.