Ce se intampla cu banii pentru Emiliano Sala, cand au ramas mai putin de doua saptamani pana la termenul fixat de FIFA pentru plata!

FIFA a avertizat Cardiff ca trebuie sa se inteleaga cu francezii de la Nantes pana la 15 aprilie asupra reclamatiei facute de cei din urma pentru neplata sumei pentru transferul lui Emiliano Sala, fotbalist decedat intr-un tragic accident aviatic.

Emiliano Sala si-a pierdut viata intr-un tragic accident aviatic petrecut la doar cateva zile dupa transferul in Premier League, la Cardiff City. Atacantul argentinian nu a apucat sa joace nici macar un minut in tricoul galezilor. In urma sa a ramas, insa, un mare scandal.

Cardiff City l-a achizitionat pe Sala cu peste 17.000.000 de euro in luna ianuarie si a apucat sa-l prezinte. Conform intelegerii, galezii trebuiau sa achite banii ulterior prezentarii jucatorului, dar cum acesta si-a pierdut viata intr-un tragic accident, ei au anuntat ca nu o vor mai face. Nantes s-a adresat imediat FIFA.

Cardiff mai are 12 zile la dispozitie si cauta "un acord"



Cotidianul englez The Telegraph scrie ca termenul fixat de FIFA pentru efectuarea platilor se apropie. Daca pana la 15 aprilie lucrurile nu vor fi rezolvate, Cardiff ar putea fi sanctionata.

Galezii au refuzat categoric sa plateasca cele 17.000.000 euro pana acum si cauta in continuare variante pentru a evita sa dea banii.

Sursa citata mai scrie ca sefii lui Cardiff au apelat la ultima solutie si au luat legatura cu omologii de la Nantes pentru a cauta o intelegere. Ei spera sa reduca macar suma pana la data de 15 aprilie.

Francezii de la Nantes nu au raspuns scrisorii oficiale inaintate de Cardiff si ar fi lasat de inteles ca vor in continuare achitarea integrala a sumei de transfer.