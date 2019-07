Topul BOGATILOR de pe Instagram! Cristiano Ronaldo primeste aproape 1 milion de dolari pentru o postare, Messi e pe locul 3! Cum arata clasamentul

Doar doua femei intra in primele 16 staruri din sport in ceea ce priveste banii incasati de pe Instagram.

Cristiano Ronaldo este numarul 1 in ceea ce priveste Instagram-ul! Cu 172 de milioane de followeri pe reteaua de socializare, Cristiano Ronaldo incaseaza o suma uriasa pentru postarile sponsorizate: 975.000 de dolari! Urmatorul in clasament este Neymar: brazilianul are mai putini fani decat Leo Messi, insa este platit mai mult!

David Beckham si Ronaldinho sunt doua staruri care s-au retras din activitate insa care intra in primele 10 staruri din sport de pe Instagram, conform Hopper HQ. Rounda Rousey si Serena Williams sunt singurele femei din topul (categoria sport).

Intr-un top al tuturor starurilor de pe Instagram, Cristiano Ronaldo este pe locul 3, fiind depasit doar de Kylie Jenner si Ariana Grande.