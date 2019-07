Gestul INCREDIBIL al lui Ronaldo in fata politistilor chinezi! A sarit pe un agent si putea declansa un scandal MONSTRU!

Un fan chinez a vrut neaparat sa dea mana cu Ronaldo la primul antrenament al lui Juve din China.

N-a avut noroc. Politia a invervenit imediat. Cristiano nici nu si-a dat seama ce se intampla. A luat in gluma momentul si a sarit in spatele unui agent. Putea s-o pateasca rau! Politistul n-a gustat gluma, dar nici n-a ripostat cand si-a dat seama cine il impinsese!



Dupa 1-3 cu Tottenham, Juventus are inca un super meci in Asia. Joaca maine cu Inter, intr-un preview al luptei pentru titlu din Serie A in noul sezon. Puscas poate juca primul sau meci dupa revenirea la Milano!